Việt Nam đề nghị Pháp sớm phê chuẩn EVIPA, thúc đẩy gỡ thẻ vàng IUU

TPO - Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) và có tiếng nói để EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với hải sản Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tại cuộc điện đàm. Ảnh: Mofa

Trong cuộc điện đàm diễn ra chiều 23/12, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Pháp; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác nhiều mặt với Pháp, quốc gia thành viên EU đầu tiên Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Nhằm triển khai hiệu quả kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm (10/2024) và Thủ tướng Phạm Minh Chính (tháng 6/2025), chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Macron (tháng 5/2025), Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp, các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và ngoại giao nhân dân; phát huy vai trò đầu mối, tiên phong của Bộ Ngoại giao hai nước nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tương xứng với tầm vóc của khuôn khổ quan hệ mới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên khai thác tối đa dư địa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; đề nghị Pháp sớm phê chuẩn EVIPA và có tiếng nói để EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với hải sản Việt Nam, nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và EU.

Bộ trưởng Barrot đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và khẳng định các tiếp xúc, trao đổi với tần suất cao với nội dung thực chất, toàn diện giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua là minh chứng cụ thể cho quan hệ đối tác tin cậy cao giữa hai nước, đồng thời tạo đà mạnh mẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương thời gian tới.

Bộ trưởng Barrot khẳng định Pháp mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược về năng lượng, giao thông vận tải, hàng không vũ trụ, đồng thời tiếp tục hợp tác cùng Việt Nam thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu.

Hai bên nhất trí phát huy trụ cột hợp tác mới của khoa học - công nghệ trong quan hệ song phương; Pháp hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong các lĩnh vực công nghệ mới như sinh học, công nghiệp công nghệ số, bán dẫn, lượng tử, phát triển hạ tầng số…

Chia sẻ về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tích cực trao đổi và phối hợp lập trường trong các vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác liên khu vực giữa ASEAN và EU, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.