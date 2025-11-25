Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

LÂM ĐỒNG:

Hàng loạt tàu cá vi phạm IUU bị xử phạt tổng cộng hơn 700 triệu đồng

Thái Lâm
TPO - Đồn Biên phòng Thanh Hải, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và xử lý 22 trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp với tổng số tiền phạt hơn 700 triệu đồng.

Ngày 24/11, Đồn Biên phòng Thanh Hải (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Đơn vị đã phát hiện, xử lý 22 trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) trong cao điểm kiểm tra, kiểm soát vừa qua.

Một tàu cá vi phạm bị Đồn Biên phòng Thanh Hải phát hiện.

Các trường hợp vi phạm gồm: khai thác không đúng nghề ghi trong giấy phép; tàng trữ, mua bán, vận chuyển công cụ kích điện; tàu cá mất kết nối giám sát hành trình, khai thác bằng lưới kéo đôi (giã cào bay) sai tuyến; tàu không đăng ký… Tổng số tiền xử phạt các trường hợp vi phạm hơn 700 triệu đồng, trong đó 8 tàu giã cào bay bị phạt 400 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Thanh Hải cũng cho biết đã hoàn tất hồ sơ đề nghị UBND phường Phan Thiết xử phạt hai thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Hồng (tàu BTh 99982 TS) và ông Bùi Đình Hoàng (tàu BTh 98047 TS, cùng trú phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) vì sử dụng tàu dài 15 - 24m khai thác bằng lưới kéo đôi tại vùng ven bờ biển xã Tân Thành.

Hai trường hợp này bị tổ tuần tra Đồn Biên phòng Thanh Hải và Hải đội 2 bắt quả tang ngày 15/11. Theo khoản 4 và 6 Điều 21 Nghị định 38/2024/NĐ-CP, mỗi cá nhân bị đề xuất xử phạt 50 triệu đồng và tước chứng chỉ thuyền trưởng 6 tháng.

Thái Lâm
