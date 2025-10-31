Cà Mau khởi tố 11 vụ án vi phạm chống khai thác IUU

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã khởi tố 11 vụ án, chủ yếu liên quan đến tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, sử dụng giấy tờ giả hoặc tổ chức xuất nhập cảnh trái phép. Hiện Cà Mau có đội tàu cá lớn nhất cả nước.

Sáng 31/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Phùng Đức Tiến làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, hiện toàn tỉnh có hơn 5.200 tàu cá đang hoạt động, trong đó hơn 1.900 tàu dài từ 15m trở lên – nhóm bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Trong 10 tháng năm nay, tỉnh Cà Mau đã chi hơn 7,5 tỷ đồng hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình cho tàu cá.

Theo ông Sử, Cà Mau đã phát hiện và xử lý hơn 470 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, trong đó 43 vụ vi phạm ngắt kết nối VMS. Về hình sự, lực lượng chức năng đã khởi tố 11 vụ án, chủ yếu liên quan đến tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, sử dụng giấy tờ giả hoặc tổ chức môi giới xuất nhập cảnh trái phép.

Trong đó, 6 vụ đã được đưa ra xét xử, 5 vụ còn lại dự kiến xét xử trước ngày 15/11. Việc xử lý nghiêm minh đã tạo hiệu ứng răn đe, góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Dù vậy, ông Sử nhìn nhận, tỉnh cũng gặp khó trong quản lý tàu cá sang nhượng chưa khai báo, cập nhật số hóa chưa đồng bộ. Một số vụ vi phạm ở nước ngoài chưa thể xử lý do ngư dân chưa về nước. Cán bộ chuyên trách sau sắp xếp đơn vị hành chính còn thiếu, gây áp lực trong triển khai nhiệm vụ.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ghi nhận nỗ lực của tỉnh Cà Mau trong chống khai thác IUU.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Phùng Đức Tiến ghi nhận nỗ lực của tỉnh Cà Mau trong chống khai thác IUU. "Cà Mau có đội tàu cá lớn nhất cả nước, vì vậy kết quả chống khai thác IUU của tỉnh mang ý nghĩa rất quan trọng đối với mục tiêu chung của Việt Nam trong việc gỡ ‘thẻ vàng’ EC", ông Tiến nói.

Ông Tiến đề nghị tỉnh Cà Mau tiếp tục rà soát, truy vết triệt để tàu cá vi phạm, tăng cường kỷ luật hành chính và đảm bảo dữ liệu nghề cá luôn cập nhật, minh bạch.

