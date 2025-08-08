Đà Nẵng xử phạt vi phạm IUU gần 10 tỷ đồng, tước nhiều chứng chỉ thuyền trưởng

TPO - Ngày 7/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Phùng Đức Tiến đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Các địa phương cho hay, việc quản lý đội tàu cáđã được thực hiện nghiêm túc thông qua việc rà soát, thống kê và cập nhật đồng bộ dữ liệu tàu cá vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời lập danh sách theo dõi, kiểm soát chặt chẽ số lượng tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

Đà Nẵng đã hoàn thành việc xử lý tàu cá “3 không”. Ảnh: Thanh Hiền.

Hiện tại, các tỉnh thành đã hoàn thành 100% việc xử lý tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác). Đáng chú ý, việc xử lý các trường hợp vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài hay vi phạm quy định IUU được lực lượng chức năng đẩy mạnh.

Từ năm 2024 đến nay, Đà Nẵng đã xử phạt 191 vụ, với số tiền gần 10 tỷ đồng, chủ yếu là vi phạm liên quan đến mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS). Ngoài ra, theo hình thức phạt bổ sung đã tước 24 chứng chỉ thuyền trưởng liên quan đến vi phạm với thời gian 4,5 – 10,5 tháng. Tại Quảng Ngãi, lực lượng chức năng cũng xác minh 752 tàu cá mất kết nối và xử phạt 87 trường hợp với số tiền 2,1 tỷ đồng.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ NN&MT chỉ đạo xây dựng cơ chế xử phạt rõ ràng, theo hướng "tàu vi phạm tại đâu thì xử lý tại đó", tránh việc phải truy nguồn về nơi đăng ký gây chồng chéo. Trong khi đó, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế kiến nghị Bộ NN&MT trực tiếp thành lập đoàn kiểm tra các đơn vị cung cấp dịch vụ VMS, làm rõ nguyên nhân tình trạng mất kết nối kéo dài, ảnh hưởng đến việc giám sát hành trình tàu cá.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhìn nhận việc chống khai thác IUU đã có chuyển biến tích cực.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&MT nhìn nhận, việc chống đánh bắt trái phép đã có sự chuyển biến tích cực. Hiện cả nước có khoảng 81.700 tàu cá, và 800.000 lao động trực tiếp trên biển. Việc chống khai thác IUU vẫn còn nhiều tồn tại, điển hình là tình trạng tàu mất kết nối, tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Thứ trưởng nhấn mạnh nếu không quyết liệt xử lý tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và không thực hiện nghiêm 14 khuyến nghị thì khó gỡ “thẻ vàng".

Lãnh đạo Bộ NN&MT cũng yêu cầu các địa phương chú trọng bố trí vốn đầu tư công để hoàn thiện hạ tầng cảng cá, phục vụ truy xuất nguồn gốc và giám sát nghề cá, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững.