Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng xử phạt vi phạm IUU gần 10 tỷ đồng, tước nhiều chứng chỉ thuyền trưởng

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 7/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Phùng Đức Tiến đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Các địa phương cho hay, việc quản lý đội tàu cáđã được thực hiện nghiêm túc thông qua việc rà soát, thống kê và cập nhật đồng bộ dữ liệu tàu cá vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời lập danh sách theo dõi, kiểm soát chặt chẽ số lượng tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

tp-tau-thyen-dn-2814-8909.jpg
Đà Nẵng đã hoàn thành việc xử lý tàu cá “3 không”. Ảnh: Thanh Hiền.

Hiện tại, các tỉnh thành đã hoàn thành 100% việc xử lý tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác). Đáng chú ý, việc xử lý các trường hợp vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài hay vi phạm quy định IUU được lực lượng chức năng đẩy mạnh.

Từ năm 2024 đến nay, Đà Nẵng đã xử phạt 191 vụ, với số tiền gần 10 tỷ đồng, chủ yếu là vi phạm liên quan đến mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS). Ngoài ra, theo hình thức phạt bổ sung đã tước 24 chứng chỉ thuyền trưởng liên quan đến vi phạm với thời gian 4,5 – 10,5 tháng. Tại Quảng Ngãi, lực lượng chức năng cũng xác minh 752 tàu cá mất kết nối và xử phạt 87 trường hợp với số tiền 2,1 tỷ đồng.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ NN&MT chỉ đạo xây dựng cơ chế xử phạt rõ ràng, theo hướng "tàu vi phạm tại đâu thì xử lý tại đó", tránh việc phải truy nguồn về nơi đăng ký gây chồng chéo. Trong khi đó, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế kiến nghị Bộ NN&MT trực tiếp thành lập đoàn kiểm tra các đơn vị cung cấp dịch vụ VMS, làm rõ nguyên nhân tình trạng mất kết nối kéo dài, ảnh hưởng đến việc giám sát hành trình tàu cá.

87-thu-truong-tien.jpg
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhìn nhận việc chống khai thác IUU đã có chuyển biến tích cực.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&MT nhìn nhận, việc chống đánh bắt trái phép đã có sự chuyển biến tích cực. Hiện cả nước có khoảng 81.700 tàu cá, và 800.000 lao động trực tiếp trên biển. Việc chống khai thác IUU vẫn còn nhiều tồn tại, điển hình là tình trạng tàu mất kết nối, tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Thứ trưởng nhấn mạnh nếu không quyết liệt xử lý tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và không thực hiện nghiêm 14 khuyến nghị thì khó gỡ “thẻ vàng".

Lãnh đạo Bộ NN&MT cũng yêu cầu các địa phương chú trọng bố trí vốn đầu tư công để hoàn thiện hạ tầng cảng cá, phục vụ truy xuất nguồn gốc và giám sát nghề cá, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #xử phạt vi phạm IUU #đánh bắt trái phép #tước chứng chỉ thuyền trưởng #tàu cá #Bộ Nông nghiệp và Môi trường #Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Xem thêm

Cùng chuyên mục