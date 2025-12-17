Chính quyền 2 cấp - Điểm tựa của dân - Bài 2: Bốn tại chỗ ở bệnh viện ngàn người bị cô lập

TP - Trận lụt cuối tháng 10/2025 là lần ngập kinh hoàng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (TP Đà Nẵng). Hơn 1.300 người vượt qua cơn lũ, bệnh viện duy trì chức năng khám chữa bệnh liên tục nhờ phương châm “4 tại chỗ”.

Kịch bản mất điện, mất nước

Bác sĩ Võ Thôi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam vẫn rùng mình khi nhớ về trận lụt “chưa từng thấy”. Bác sĩ kể khi nghe cảnh báo mưa lớn, ngập lũ, cả bệnh viện đã lập tức chuẩn bị, lên kịch bản ứng phó. “Bệnh viện mua sắm lương thực thực phẩm, dầu, đèn… dự trù tình huống cắt điện, cắt nước trong nhiều ngày. Chúng tôi cũng khuyến khích người nhà bệnh nhân mua đồ ăn, nước uống dự trữ trong khoảng 3 - 5 ngày”, bác sĩ Thôi cho biết.

Trong những ngày nước lũ bủa vây, cúp điện, cúp nước, bệnh viện chạy máy nổ, đội ngũ y tế làm việc 200% công suất vì sức khoẻ của bệnh nhân.

Bệnh viện nằm ở khu vực khá thấp, nên tất cả máy móc, thiết bị, thuốc men và hơn 100 bệnh nhân ở tầng 1 được khẩn cấp chuyển lên tầng 2. Hàng loạt xe máy cũng được đưa lên hành lang tầng 2, tầng 3 để tránh ngập. Hôm 28/10 nước tấn công bệnh viện, tầng 1 đã “vườn không nhà trống” nên không hư hại bất kỳ thiết bị máy móc nào.

Chỉ vệt nước ngập gần tới cổ còn hằn in bên tường, bác sĩ Võ Thôi kể, lũ lên quá bất ngờ, ngập sâu không tưởng nhưng cả bệnh viện không hư hỏng bất kỳ một máy móc thiết bị nào nhờ chủ động, không chủ quan, di tản sớm. Những ngày cô lập, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên làm việc 200% công suất, không có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều khi mệt quá cứ ngã đâu là giường.

Cơn lũ quá hung dữ, trong vòng 4 tiếng đồng hồ đã dâng lên nửa mét. Tiếp theo đó là mất điện, mất nước. “Nhưng chúng tôi đã dự lường trước nên không bị động. Bệnh viện chạy máy nổ 24/24 phục vụ các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân thở máy. Việc điều trị, hỗ trợ các bệnh nhân nặng vẫn tiếp tục dù bên ngoài nước bủa vây, dâng lên không ngừng. Ngày hôm sau, nước lên quá sức tưởng tượng, có nơi ngập đến 2m. Lúc này cả bệnh viện cùng gồng mình lên chống chọi”, lãnh đạo bệnh viện nhớ lại.

Bệnh viện kết nối với các lực lượng, đội nhóm thiện nguyện để nhận tiếp tế lương thực thực phẩm. Tuy nhiên nước quá hung dữ, họ không dễ gì tiếp cận được bệnh viện để hỗ trợ cho hơn 1.300 con người bên trong. Một số ca nô, xuồng máy tới gần cổng bị nước xoáy lật úp đành phải bỏ cuộc. Vì vậy, toàn bộ thức ăn, vật dụng thiết yếu gửi vào bệnh viện đều được tập kết và nhờ lực lượng công an, quân đội đưa vào.

Bệnh viện vừa chuẩn bị lương thực thực phẩm, vừa kết nối để nhận tiếp tế từ bên ngoài phục vụ cho hơn 1300 người.

Anh Quang Dũng (phường Điện Bàn) có người nhà điều trị tại bệnh viện và mắc kẹt lại đây vì trận lũ dữ cuối tháng 10. Anh cảm kích kể rằng bệnh viện đã chăm lo, hỗ trợ không chỉ cho bệnh nhân mà còn cả người nhà một cách chu đáo nhất có thể, dù trong tình cảnh nước lũ bủa vây, mất điện, cô lập.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ tình huống ngặt nghèo

Đêm 30/10, bệnh viện dần cạn kiệt nguồn ô xy phục vụ cho các bệnh nhân nặng, đặc biệt là những người đang phải thở máy. Lãnh đạo bệnh viện lập tức liên hệ với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp vì tính mạng của hàng chục bệnh nhân đang bị đe doạ. Trong đêm tối, các cán bộ chiến sĩ đã triển khai lực lượng dẫn đường, bố trí người làm “cọc tiêu sống” tại các điểm ngập sâu, đảm bảo cho xe chở ô xy vượt qua an toàn. Khi xe vừa tới thì hệ thống máy thở trong bệnh viện cũng vừa phát tín hiệu báo động đỏ vì thiếu ô xy. Nhờ sự kết nối, hỗ trợ kịp thời đó mà bệnh viện giữ được mạng sống cho các bệnh nhân.

Nước lũ tấn công Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cuối tháng 10/2025.

Sau 4 ngày cô lập bệnh viện, lũ cũng rút, để lại tàn dư là những căn phòng đầy bùn đất, phía sân lõm bõm nước. Không có thời gian nghỉ ngơi, bệnh viện lập tức bắt tay vào dọn dẹp để đưa mọi hoạt động trở lại bình thường sớm nhất, đặc biệt là Khoa Cấp cứu. Cùng với sự chung tay của các lực lượng, cả bệnh viện nhanh chóng sạch sẽ, trang thiết bị, máy móc, thuốc men di chuyển xuống tầng 1, toàn bộ việc khám chữa bệnh được khôi phục.

Bác sĩ Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho hay Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam là một trong những bệnh viện ngập nặng nhất thành phố. Nhờ triển khai “4 tại chỗ”, bệnh viện đã ứng phó và vượt qua cơn lũ một cách an toàn. “Đây là trường hợp điển hình về áp dụng phương châm “4 tại chỗ” mà các cơ sở y tế khác cần học tập”, bác sĩ Thủy nhìn nhận.