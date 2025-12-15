Triều cường khoét sâu bờ biển, nhiều hộ dân sống trong nỗi bất an

TPO - Những con sóng dữ liên tiếp ập vào bờ, khoét sâu từng mảng đất sát khu dân cư, đẩy hàng chục hộ dân ở thôn An Hải (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào cảnh thấp thỏm, lo sợ. Triều cường ngày càng dữ dội, ăn sâu vào đất liền không chỉ cuốn trôi tài sản, phá sập những tuyến kè tự dựng mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn, tính mạng của người dân.

Triều cường khoét sâu bờ biển thôn An Hải (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), hàng chục hộ dân sống trong nỗi bất an. Video: Nguyễn Ngọc

Do liên tiếp hứng chịu các đợt mưa bão và triều cường lớn, dọc bờ biển thôn An Hải (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), từng mảng đất bị sóng biển “ngoặm” nham nhở, nhiều vị trí sạt lở ăn sát vào mép nhà dân. Dấu vết sạt lở còn mới, đất cát ngổn ngang, cọc tre, rọ đá và bao tải cát nằm vỡ vụn sau các đợt triều cường liên tiếp.

Người dân địa phương cho biết, do liên tiếp hứng chịu mưa bão và triều cường lớn, đoạn bờ biển dài hơn 400m bị xâm thực mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 30 hộ/140 nhân khẩu. Đặc biệt, trong cơn bão số 13 vừa qua, triều cường dâng cao, sóng lớn đánh thẳng vào khu dân cư, cuốn trôi nhiều tài sản, phá hủy hàng loạt tuyến kè do người dân tự dựng.

Đoạn bờ biển dài hơn 400m bị xâm thực mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 30 hộ/140 nhân khẩu ở thôn An Hải (xã Đông Sơn).

Theo ghi nhận của PV, đoạn bờ biển ở đây đang bị xâm thực mạnh, khoét sâu vào khu dân cư, những bờ kè được người dân tự dựng từng được xem là “phao cứu sinh” giờ chỉ còn là đống gạch đá ngổn ngang, không còn khả năng chống chọi với sóng dữ.

Ngồi trước căn nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt, bà Võ Thị Thỏa (64 tuổi, thôn An Hải) không giấu được nỗi lo lắng. Sống ở đây từ nhỏ, chưa bao giờ bà chứng kiến cảnh nước biển dâng cao và xâm thực dữ dội như những năm gần đây. “Sóng bây giờ mạnh lắm, đánh thẳng vào nhà. Mỗi lần triều cường là cả nhà phải chuẩn bị tinh thần chạy đi nơi khác”, bà Thỏa nói.

Nhiều nhà dân tại thôn An Hải (xã Đông Sơn) bị sóng lớn đánh hư hại nghiêm trọng.

Để giữ đất và bảo vệ nhà cửa và tài sản, gia đình bà Thỏa từng tự bỏ hơn 120 triệu đồng xây dựng một tuyến kè bê tông kiên cố, bên cạnh đó là một kè phụ bằng tre, rọ đá. Tuy nhiên, trận mưa bão vừa qua, tuyến kè phụ đã bị sóng đánh sập hoàn toàn, cọc tre và đá bị cuốn trôi ra biển.

“Tiền vay mượn và tiết kiệm đã đổ hết vào đó. Thế nhưng, kè vừa xây xong chưa lâu thì đợt triều cường và sóng lớn dữ dội vừa qua đã đánh sập hoàn toàn. Chưa dừng lại, sóng lớn còn đánh nứt nhà, xói lở móng nhà. Không có kè kiên cố, người dân ở đây lúc nào cũng trong cảnh ăn không ngon, ngủ không yên”, bà Thỏa chua xót.

Nhiều đoạn kè người dân tự xây dựng đã không trụ được trước các đợt triều cường.

Không riêng gia đình bà Thỏa, nhiều hộ dân khác trong thôn An Hải cũng bỏ góp tiền mua cọc tre, bao tải, đá hộc để dựng kè tạm nhằm níu giữ phần đất còn lại. Thế nhưng, những công trình mang tính “chống đỡ tạm thời” này chỉ trụ được trong thời gian ngắn trước sức tàn phá của sóng biển. Sau nhiều đợt triều cường liên tiếp, gần như toàn bộ kè tạm đã bị đánh sập, để lộ nền móng nhà trước nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Cách đó không xa, ông Dương Văn Xuân (76 tuổi) lo lắng cho biết, chỉ cần thêm vài đợt sóng lớn nữa, nhà cửa của nhiều hộ dân có thể bị đánh sập bất cứ lúc nào. “Chúng tôi thật sự không biết chạy đi đâu. Mấy năm nay, người dân tự bỏ tiền làm kè tạm, nhưng chỉ vài đợt sóng mạnh là bị cuốn trôi hết. Có nhà mới làm kè trong năm nay mà sóng đánh mấy lần là vỡ nát”, ông Xuân nói.

Sóng đánh nát tuyến kè trị giá 120 triệu đồng của gia đình Võ Thị Thỏa.

Triều cường áp sát nhà người dân.

Theo ông Xuân, điều khiến người dân hoang mang nhất là sóng không chỉ phá kè mà còn đánh nứt nhà, xói lở móng. Cả đời ông chưa bao giờ thấy sóng lớn và dữ dội như vậy. Sóng đánh sập toàn bộ kè, rồi tiếp tục xâm thực vào nền nhà, rất nguy hiểm.

Trước thực trạng trên, ông Phan Đình Chí - Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết, vào cao điểm mưa bão, lực lượng tại chỗ của xã luôn túc trực 24/24 giờ để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp, hạn chế tối đa rủi ro về người.

Sau nhiều đợt triều cường liên tiếp, gần như toàn bộ kè tạm đã bị đánh sập.

Theo ông Chí, tình trạng triều cường xâm thực, lấn sâu vào khu dân cư ở thôn An Hải đang ngày càng nghiêm trọng, vượt quá khả năng tự khắc phục của địa phương và người dân. UBND xã Đông Sơn đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ngành liên quan sớm khảo sát, đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ biển thôn An Hải, với chiều dài khoảng 420m, tổng kinh phí dự kiến khoảng 20 tỷ đồng.

“Nếu có được tuyến kè kiên cố, không chỉ bảo vệ an toàn nhà cửa, tính mạng người dân mà còn giúp bà con ổn định đời sống, yên tâm sản xuất, sinh sống lâu dài”, ông Chí nhấn mạnh.