Nhịp sống phương Nam

Google News

Triều cường 'tấn công' khu vực Chợ Lớn ở TPHCM

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày thứ hai triều cường ảnh hưởng trực tiếp đến TPHCM. Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài các khu vực trũng thấp ven sông, kênh rạch "đến hẹn lại lên", triều cường đầu tháng 10 dâng cao khiến nhiều khu vực thuộc phường Chợ Lớn bị ngập gây nhiều khó khăn trong việc kinh doanh, đi lại và sinh hoạt của người dân.

Chiều 20/11, đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch bước sang ngày thứ hai và tiếp tục gây ngập tại hàng loạt khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TPHCM. Các khu vực thấp trũng, ven sông, kênh rạch như đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận), Phú Định (phường Phú Định), đường Rạch Cùng (phường Bình Đông) bị ngập sâu, gây đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

tp-ngap-1.jpg
Khu vực bến phà Phú Định (phường Phú Định) trong giờ cao điểm chiều 20/11.
tp-ngap-6.jpg
Nước dâng cao gây ngập một đoạn đường Gò Công (phường Chợ Lớn).
tp-ngap-9.jpg
Đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) tiếp tục ngập trong ngày thứ hai của đợt triều cường.
tp-trieu-cuong.jpg
Một đoạn đường Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên) cũng bị ngập, các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực.

Đáng chú ý, triều cường chiều 20/11 còn khiến một đoạn đường Gò Công (phường Chợ Lớn) và một phần đường Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên) bị ngập - dù những khu vực này vốn ít khi chịu ảnh hưởng bởi triều cường.

Người dân sinh sống quanh các khu vực này cho biết mực nước dù không cao bằng đợt triều cường lịch sử trước đó nhưng cũng gây đảo lộn sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

tp-ngap-5.jpg
tp-ngap-4.jpg
Khu vực đường Lò Gốm (bên dưới đường Lò Gốm, phường Bình Tiên), nước ngập gần nửa bánh xe máy.
tp-ngap-3.jpg
Người dân TPHCM chật vật di chuyển trong buổi chiều 20/11 khi nước triều lên cao.
tp-ngap-2.jpg
Nước từ miệng cống tràn lên gây ngập tại một con hẻm đường An Dương Vương, phường Phú Định.
phu-dinh.jpg
Khu vực đường Phú Định (phường Phú Định) thường xuyên bị ngập do triều cường, người dân phải đắp bao cát, dựng vách ngăn để tránh nước tràn vào nhà.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong hôm nay và những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch.

Đỉnh triều trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 20-22/11 (nhằm ngày 1/10 - 3/10 âm lịch) và ở mức như sau:

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có thể lên ở mức 1,65 - 1,7 m (trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,10 m). Trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,75 - 1,8 m (cao hơn báo động 3 từ 0,15 - 0,20 m).

“Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TPHCM”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Hữu Huy
#TPHCM #ngập nước #triều cường #giao thông #đường phố #sinh hoạt

