Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM sắp đón đỉnh triều 1,7 m: Nguy cơ ngập diện rộng trở lại

Hữu Huy
TPO - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19 - 21/11 (nhằm ngày 30/09-2/10 âm lịch). Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có thể lên mức 1,65-1,7m (trên báo động 3 khoảng 0,05-0,10m).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24h qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn duy trì ở mức cao. Đến 7h sáng nay (ngày 16/11) đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau:

Trạm Phú An (sông Sài Gòn) ở mức 1,56m (trên báo động 3 khoảng 0,03m); trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,54m (xấp xỉ báo động 3).

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19 - 21/11 (nhằm ngày 30/09-2/10 âm lịch).

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19-21/11 (nhằm ngày 30/09-2/10 âm lịch) và ở mức như sau:

Tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè có thể lên mức 1,65-1,7m (trên báo động 3 khoảng 0,05-0,10m); trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,75-1,80m (cao hơn báo động 3 từ 0,15-0,20m).

Theo cơ quan chức năng đối với đỉnh triều trên 1,7m một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận); Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ); Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận); Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình (xã Nhà Bè); Bình Quới (phường Bình Quới); Trịnh Quang Nghị, Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông)... khả năng bị ảnh hưởng ngập do triều cường.

“Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TPHCM”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Hữu Huy
