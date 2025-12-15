Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Bắt quả tang một cơ sở đang nuôi nhốt nhiều hổ, gấu, báo tại TPHCM

Nhiều năm trước một số con hổ nuôi nhốt tại cơ sở này đã bị ốm yếu, chết và được mang đi tiêu hủy

Ngày 15-12, Cục Cảnh sát môi trường (C05), Bộ Công an đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang một cơ sở đang nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã như hổ, báo, gấu…

Một con hổ gầy yếu được nuôi nhốt tại phường Đông Hòa, TPHCM
Một con hổ gầy yếu được nuôi nhốt tại phường Đông Hòa, TPHCM

Công an phối hợp lực lượng kiểm lâm đã làm việc, xác định có 2 con hổ, 2 con gấu, 1 con báo đốm đang được nuôi nhốt tại cơ sở nuôi nhốt thí điểm động vật hoang dã của ông Ngô Duy Tân (phường Đông Hòa, TPHCM).

Các cá thể hổ, báo, gấu đến thời điểm hiện tại chưa có hồ sơ quản lý nhưng xác định 2 con hổ đã nhiều năm tuổi, đang trong tình trạng sức khỏe ốm yếu.

Được biết, nhiều năm trước một số con hổ nuôi nhốt tại cơ sở này đã bị ốm yếu, chết và được mang đi tiêu hủy; số còn lại ông Ngô Duy Tân bàn giao lại cho cơ quan chức năng nhưng không đơn vị nào nhận dẫn đến việc phải nuôi nhốt tại cơ sở này.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang kiểm tra, lập biên bản, xử lý số động vật hoang dã kể trên.

Một số hình ảnh tại khu nuôi nhốt:

Người Lao động
#Nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép #Bắt giữ hổ #gấu #báo tại TPHCM #Vi phạm quản lý động vật hoang dã #Tình trạng sức khỏe của động vật hoang dã #Xử lý các cơ sở nuôi nhốt trái phép #Vai trò của lực lượng kiểm lâm và cảnh sát môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục