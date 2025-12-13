Xe container chạy ngược chiều ở làn xe máy khiến người đi đường sợ hãi

TPO - Một chiếc xe đầu kéo container vô tư chạy ngược chiều trên đường ở TPHCM gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Clip: Xe đầu kéo container chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Chí Thanh

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đang xác minh phương tiện lưu thông ngược chiều trên đường, xuất hiện trong video lan truyền trên mạng xã hội vào trưa cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chiếc xe đầu kéo container ngang nhiên chạy ngược chiều trên tuyến đường ĐT.744 (đường Nguyễn Chí Thanh) đoạn qua địa phận phường Chánh Hiệp, TPHCM.

Hình ảnh được một người tham gia giao thông ghi lại cho thấy, chiếc xe đầu kéo container chạy ngược chiều ở làn đường xe máy. Xe này chạy ngược chiều một đoạn đường dài khiến người tham gia giao thông phải sợ hãi, né tránh.

Xe đầu kéo container chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Chí Thanh

Ghi nhận của phóng viên, đường Nguyễn Chí Thanh có 6 làn xe, bố trí dải phân cách, mỗi chiều 3 làn xe. Đường Nguyễn Chí Thanh nối từ Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) từ phường Chánh Hiệp đến xã Dầu Tiếng. Đây là tuyến đường kết nối TPHCM và tỉnh Tây Ninh.