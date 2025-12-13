Hệ thống 1.837 camera AI ở Hà Nội có thể phát hiện 23 hành vi vi phạm giao thông

TPO - Theo Công an TP Hà Nội, hệ thống 1.837 camera tích hợp công nghệ AI giám sát xử lý vi phạm hiện đại có độ phân giải cao, tự động phân tích dữ liệu hình ảnh và lưu trữ tại hệ thống máy chủ, hỗ trợ phát hiện 23 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Hình ảnh tài xế sử dụng điện thoại được camera ghi lại.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội được trang bị 3 hệ thống, gồm: Hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và Hệ thống quản lý an ninh trật tự.

Đây là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera các loại kết nối trực tiếp với 188 bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI. Hệ thống điều khiển tự động dựa trên thu thập cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về lưu lượng giao thông, thích ứng thời gian thực.

Hệ thống camera AI chuyên dụng giám sát, xử lý vi phạm hiện đại có độ phân giải cao (8 megapixel, tốc độ khung hình lên đến 50 khung hình/giây, tự động phân tích dữ liệu hình ảnh và lưu trữ tại hệ thống 20 máy chủ và hệ thống lưu trữ tập trung với thời gian lưu trữ tối đa đến 75 ngày).

Bên cạnh đó, hệ thống camera tích hợp AI hỗ trợ phát hiện 23 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường (đi sai làn); đè vạch; đi ngược chiều, không thắt dây an toàn…

Camera AI lắp đặt trên các tuyến đường Thủ đô.

Hệ thống camera AI sẽ xử lý, phân tích hình ảnh và gửi về trung tâm giám sát để đọc dữ liệu và đối chiếu với cơ sở dữ liệu của hệ thống; giúp tăng độ chính xác phát hiện các hành vi vi phạm giao thông, tình hình an ninh trật tự, giảm độ trễ và tiết kiệm tài nguyên của hệ thống máy chủ tại trung tâm, dễ dàng mở rộng số lượng camera.

Trung tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, việc nâng cấp Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

"Mục tiêu về lâu dài của hệ thống là giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật đối với người tham gia giao thông" - Trung tá Long chia sẻ.

Theo ông Long, khi áp dụng khoa học công nghệ vào thì đã nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông khi đi qua các ngã ba, ngã tư. Bên cạnh đó, qua hệ thống qua hệ thống camera giám sát cũng hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc truy vết phương tiện trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn.

Hình ảnh tại các tuyến đường được camera AI ghi nhận và truyền về trung tâm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội”, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, ngoài việc tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến, đồng thời thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo các điểm ùn tắc và phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng.

Cơ quan chức năng cho biết, việc này góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý.