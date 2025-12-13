Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hệ thống 1.837 camera AI ở Hà Nội có thể phát hiện 23 hành vi vi phạm giao thông

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Công an TP Hà Nội, hệ thống 1.837 camera tích hợp công nghệ AI giám sát xử lý vi phạm hiện đại có độ phân giải cao, tự động phân tích dữ liệu hình ảnh và lưu trữ tại hệ thống máy chủ, hỗ trợ phát hiện 23 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

a1-7001.jpg
Hình ảnh tài xế sử dụng điện thoại được camera ghi lại.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội được trang bị 3 hệ thống, gồm: Hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và Hệ thống quản lý an ninh trật tự.

Đây là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera các loại kết nối trực tiếp với 188 bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI. Hệ thống điều khiển tự động dựa trên thu thập cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về lưu lượng giao thông, thích ứng thời gian thực.

Hệ thống camera AI chuyên dụng giám sát, xử lý vi phạm hiện đại có độ phân giải cao (8 megapixel, tốc độ khung hình lên đến 50 khung hình/giây, tự động phân tích dữ liệu hình ảnh và lưu trữ tại hệ thống 20 máy chủ và hệ thống lưu trữ tập trung với thời gian lưu trữ tối đa đến 75 ngày).

Bên cạnh đó, hệ thống camera tích hợp AI hỗ trợ phát hiện 23 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường (đi sai làn); đè vạch; đi ngược chiều, không thắt dây an toàn…

camera-h3.jpg
Camera AI lắp đặt trên các tuyến đường Thủ đô.

Hệ thống camera AI sẽ xử lý, phân tích hình ảnh và gửi về trung tâm giám sát để đọc dữ liệu và đối chiếu với cơ sở dữ liệu của hệ thống; giúp tăng độ chính xác phát hiện các hành vi vi phạm giao thông, tình hình an ninh trật tự, giảm độ trễ và tiết kiệm tài nguyên của hệ thống máy chủ tại trung tâm, dễ dàng mở rộng số lượng camera.

Trung tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, việc nâng cấp Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

"Mục tiêu về lâu dài của hệ thống là giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật đối với người tham gia giao thông" - Trung tá Long chia sẻ.

Theo ông Long, khi áp dụng khoa học công nghệ vào thì đã nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông khi đi qua các ngã ba, ngã tư. Bên cạnh đó, qua hệ thống qua hệ thống camera giám sát cũng hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc truy vết phương tiện trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn.

a2-7041.jpg
Hình ảnh tại các tuyến đường được camera AI ghi nhận và truyền về trung tâm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội”, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, ngoài việc tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến, đồng thời thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo các điểm ùn tắc và phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng.

Cơ quan chức năng cho biết, việc này góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với Trung tâm dịch vụ hành chính công kết nối ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) vào hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm điều khiển giao thông thuộc Công an thành phố để triển khai hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông. Xử phạt vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử được triển khai đúng hướng và đúng phương pháp, trở thành một bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số và lực lượng Công an số.

Thanh Hà
#Hệ thống camera AI giám sát giao thông Hà Nội #Phát hiện hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông #Nâng cao hiệu quả quản lý đô thị bằng công nghệ #Hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh #Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý vi phạm giao thông #Tối ưu hóa quản lý giao thông và giảm ùn tắc #Xây dựng đô thị văn minh qua công nghệ hiện đại #Hệ thống giám sát an ninh và trật tự đô thị #Phòng chống tội phạm qua hệ thống giám sát AI #Chuyển đổi số trong công tác quản lý giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục