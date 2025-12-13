Chủ tịch Cần Thơ nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố.

UBND thành phố Cần Thơ vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố (Ban Chỉ đạo 389). Theo đó, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban gồm: Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương, Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an Thành phố, Đại tá Phạm Lê Xuân Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, ông Phan Cảnh Tuyền Hải - Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thành viên Ban chỉ đạo còn có lãnh đạo các sở ngành TP. Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ làm Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố.

Ban Chỉ đạo 389 Cần Thơ có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn theo từng thời điểm phù hợp với tình hình địa phương. Ban giúp UBND thành phố chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương trong công tác trên.

Ban cũng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, ban ngành, địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại lớn…