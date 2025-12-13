Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Cần Thơ nhận thêm nhiệm vụ

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố.

UBND thành phố Cần Thơ vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố (Ban Chỉ đạo 389). Theo đó, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban gồm: Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương, Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an Thành phố, Đại tá Phạm Lê Xuân Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, ông Phan Cảnh Tuyền Hải - Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thành viên Ban chỉ đạo còn có lãnh đạo các sở ngành TP. Cần Thơ.

tp-tuyen.jpg
Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ làm Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố.

Ban Chỉ đạo 389 Cần Thơ có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn theo từng thời điểm phù hợp với tình hình địa phương. Ban giúp UBND thành phố chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương trong công tác trên.

Ban cũng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, ban ngành, địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại lớn…

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #Chủ tịch UBND #Chống buôn lậu #Hàng giả #Ban Chỉ đạo 389 #Phòng chống thương mại

Xem thêm

Cùng chuyên mục