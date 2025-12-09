Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tạm giữ hơn 1.900 con chim cảnh vì 'không có hồ sơ hợp pháp'

Cảnh Kỳ
TPO - Qua kiểm tra tại xã Tân Thành Bình và phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 4 hộ đang nuôi nhốt trên 1.900 con chim không có hồ sơ lâm sản hợp pháp. Toàn bộ số chim đã bị tạm giữ để xác minh làm rõ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, Cục Kiểm lâm vùng III, Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long, Công an địa phương kiểm tra các hộ kinh doanh chim cảnh, cá cảnh trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh. Ảnh: Huyền Oanh

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản tại 4 hộ đang nuôi nhốt trên 1.900 con chim không có hồ sơ lâm sản hợp pháp. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ tang vật để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, pháp luật nghiêm cấm hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán các loài động vật hoang dã trái phép, đặc biệt động vật quý hiếm, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi phát hiện cá nhân hoặc cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, người dân có thể thông báo cho lực lượng chức năng để tiến hành kiểm tra, xử lý…

