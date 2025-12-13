Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Tiền Phong Half Marathon 2025

TPO - Để Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 diễn ra an toàn, thông suốt, công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) đã được các lực lượng chức năng triển khai chặt chẽ, đồng bộ ngay từ sớm với phương châm không để xảy ra bị động, bất ngờ, tạo điều kiện tốt nhất cho vận động viên yên tâm thi đấu.

Trao đổi với báo Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Văn Dũng – Phó Trưởng Công an phường Hiệp Bình, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TPHCM, đơn vị đang ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội lớn của đất nước, trong đó có các hoạt động văn hóa - thể thao quy mô lớn trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng Công an phường Hiệp Bình (đứng giữa) trực tiếp chỉ đạo, giám sát ANTT tại nơi diễn ra thi đấu.

Trong khuôn khổ Tiền Phong Half Marathon 2025, diễn ra trong hai ngày 13 và 14/12 tại khu đô thị Vạn Phúc, Công an phường Hiệp Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND phường huy động lực lượng Công an, Quân sự, An ninh cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh của khu đô thị Vạn Phúc để bảo đảm an ninh, trật tự cho giải chạy,

Theo Trung tá Nguyễn Văn Dũng, gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được bố trí tại 10 điểm, chốt kiểm soát cùng 2 tổ tuần tra cơ động, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hơn 2.000 vận động viên đến từ nhiều địa phương trên cả nước, cùng khoảng 3.000 khách mời, cổ động viên và người dân theo dõi, cổ vũ giải đấu.

Các runner hào hứng check in trước giờ "G".

Khu đô thị Vạn Phúc là địa bàn thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện lớn như bắn pháo hoa, concert âm nhạc, lễ hội và các giải thể thao, thu hút hàng chục nghìn người tham dự. Do đó, công tác bảo đảm ANTT tại đây luôn được đặt lên hàng đầu, với các phương án phân luồng giao thông, kiểm soát an ninh, phòng ngừa tội phạm và xử lý tình huống phát sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ở góc độ đơn vị phối hợp, ông Nguyễn Văn Huy - Trưởng phòng An ninh Khu đô thị Vạn Phúc, cho biết, Ban tổ chức Tiền Phong Half Marathon có kinh nghiệm trong tổ chức, vận hành sự kiện, giúp quá trình phối hợp bảo đảm an ninh diễn ra thuận lợi.

Ban tổ chức tích cực chuẩn bị các phần dinh dưỡng bổ sung cho runner.

Trong ngày diễn ra giải, lực lượng an ninh khu đô thị Vạn Phúc huy động 100% quân số, phối hợp cùng Công an và Ban Chỉ huy Quân sự phường Hiệp Bình để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận động viên và người tham gia.

Từ thực tế công tác bảo đảm ANTT, các lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các runner tuân thủ nghiêm hướng dẫn của ban tổ chức và lực lượng làm nhiệm vụ; không mang theo vật dụng nguy hiểm, tài sản có giá trị lớn; chủ động bảo quản tư trang cá nhân; chấp hành phân luồng giao thông và các quy định an toàn trên đường chạy.

Ban tổ chức, tình nguyện viên tích cực chuẩn bị trước giờ khai mạc.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, vận động viên nên nhanh chóng liên hệ các chốt trực hoặc lực lượng tuần tra gần nhất.

Nhiều runner đã sẵn sàng chinh phục giải.

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các lực lượng chức năng cùng sự phối hợp của ban tổ chức và ý thức chấp hành của vận động viên, Tiền Phong Half Marathon 2025 được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, thành công, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh và hình ảnh một giải chạy chuyên nghiệp, văn minh.