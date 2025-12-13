Runner hào hứng check-in, nhận BIB trước giờ khai mạc Tiền Phong Half Marathon 2025

TPO - Sáng 13/12, các runner sớm có mặt tại khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM) để nhận BIB, kiểm tra đường chạy... tạo nên một không gian đầy sắc màu tại Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.
Nhiều runner có mặt từ rất sớm tại khu vực expo.
Tiền Phong Half Marathon 2025 bao gồm ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km, dành cho cả vận động viên nam và nữ. Ở cự ly half marathon, các runner sẽ được chia theo năm nhóm tuổi: 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 tuổi trở lên.
Toàn bộ 2.000 suất tham dự Tiền Phong Half Marathon 2025 đã được lấp đầy chỉ sau 15 phút mở bán.
Diễn ra từ ngày 12 đến 14/12/2025 tại khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM), Tiền Phong Half Marathon hướng đến mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích lối sống năng động, rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng yêu chạy bộ trên khắp cả nước.
Nhiều "bóng hồng" nóng lòng được thể hiện mình trên cung đường xanh Vạn Phúc.
Các runner xếp hàng vào khu vực nhận BIB, được chia theo cự ly 5km, 10km, 21km và áp dụng hình thức qua mã QR Code. Theo ghi nhận, việc nhận của các runner được tiến hành tuần tự, nhanh chóng và thuận tiện.