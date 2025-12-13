Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Runner hào hứng check-in, nhận BIB trước giờ khai mạc Tiền Phong Half Marathon 2025

Duy Anh - Trọng Tài - Trọng Quân

TPO - Sáng 13/12, các runner sớm có mặt tại khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM) để nhận BIB, kiểm tra đường chạy... tạo nên một không gian đầy sắc màu tại Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.

1.jpg
Tiền Phong Half Marathon mang đến cho vận động viên trải nghiệm cung đường xanh mát qua khu đô thị hiện đại Vạn Phúc (TPHCM). Với thông điệp "Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc", mỗi bước chạy là một nhịp kết nối cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực và cảm hứng sống khỏe.
1-27.jpg
1-1.jpg
Tại khu vực expo, đông đảo runner sớm có mặt check-in và sở hữu bộ racekit ấn tượng của giải chạy Tiền Phong Half Marathon 2025.
tp-1-14.jpg
Chỉ 15 phút sau khi mở đăng ký, toàn bộ 2.000 suất tham dự Tiền Phong Half Marathon 2025 đã được lấp đầy. Con số kỷ lục này không chỉ phản ánh sức hút của phong trào chạy bộ đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, mà còn khẳng định vị thế của giải chạy mang thương hiệu báo Tiền Phong trong hệ sinh thái thể thao Việt Nam.
1-2.jpg
Các runner đến từ CLB Cầu Trắng gần 20 người tham gia cự ly 10 đến 21km nóng lòng chờ đến ngày tranh tài.
tp-1-4.jpg
Chị Thuỷ (phường Khánh Hội) đã tham gia chạy bộ hơn 2 năm. Chị đăng ký cự ly 21km và cũng sẽ tham gia giải Tiền Phong Marathon tại Nha Trang vào tháng 3 tới.
tp-1-32.jpg
tp-1-28.jpg
tp-1-40.jpg
tp-1-24.jpg
Nhiều runner có mặt từ rất sớm tại khu vực expo.
tp-1-37.jpg
tp-1-30.jpg
tp-1-18.jpg
Tiền Phong Half Marathon 2025 bao gồm ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km, dành cho cả vận động viên nam và nữ. Ở cự ly half marathon, các runner sẽ được chia theo năm nhóm tuổi: 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 tuổi trở lên.
tp-1-31.jpg
tp-1-29.jpg
tp-1-19.jpg
Toàn bộ 2.000 suất tham dự Tiền Phong Half Marathon 2025 đã được lấp đầy chỉ sau 15 phút mở bán.
tp-1-8.jpg
tp-1-7.jpg
tp-1-11.jpg
Diễn ra từ ngày 12 đến 14/12/2025 tại khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM), Tiền Phong Half Marathon hướng đến mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích lối sống năng động, rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng yêu chạy bộ trên khắp cả nước.
tp-1-12.jpg
tp-1-13.jpg
tp-1-21.jpg
Nhiều "bóng hồng" nóng lòng được thể hiện mình trên cung đường xanh Vạn Phúc.
tp-1-30.jpg
tp-1-25.jpg
tp-1-34.jpg
tp-1-36.jpg
Các runner xếp hàng vào khu vực nhận BIB, được chia theo cự ly 5km, 10km, 21km và áp dụng hình thức qua mã QR Code. Theo ghi nhận, việc nhận của các runner được tiến hành tuần tự, nhanh chóng và thuận tiện.
tp-1-39.jpg
Thông qua hệ thống truyền thông rộng khắp, giải còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, con người và du lịch của thành phố mang tên Bác đến bạn bè quốc tế.
tp-1-5.jpg
Đây cũng là lần đầu tiên báo Tiền Phong tổ chức một giải chạy half marathon bên cạnh Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong với 66 mùa đã tổ chức.
tp-1-6.jpg
Herbalife Việt Nam là đơn vị tài trợ kim cương đồng hành cùng Tiền Phong Half Marathon 2025.
Duy Anh - Trọng Tài - Trọng Quân
#Tiền Phong Half Marathon #Tiền Phong Marathon #Half Marathon #Giải Tiền Phong Marathon #Marathon #TPHCM #Khu đô thị Vạn Phúc #Hành trình Xanh

