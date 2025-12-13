Runner hào hứng check-in, nhận BIB trước giờ khai mạc Tiền Phong Half Marathon 2025

TPO - Sáng 13/12, các runner sớm có mặt tại khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM) để nhận BIB, kiểm tra đường chạy... tạo nên một không gian đầy sắc màu tại Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.