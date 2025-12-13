Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Sắc màu sôi động trước giờ khai mạc Tiền Phong Half Marathon 2025

Phạm Nguyễn

TPO - Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất – năm 2025 đang nóng dần trước giờ khai mạc. Ban tổ chức đã chuẩn bị điều kiện về an ninh, vệ sinh, an toàn đường chạy... một cách tốt nhất, sẵn sàng đón hàng nghìn vận động viên dự giải.

tp-ld-1-47.jpg
Tại khu vực phát BIB, không khí trở nên sôi động từ sớm. Nhiều vận động viên tỏ ra hào hứng khi lần đầu tham gia một giải Half Marathon mang thương hiệu Tiền Phong. Chị Khánh Linh (TPHCM) chia sẻ trong lúc nhận BIB: “Cầm BIB trên tay là thấy thích chạy liền. Mọi khâu tổ chức rất chuyên nghiệp, mình tin giải lần đầu nhưng chất lượng không thua các giải lớn".
tp-ld-1-33.jpg
tp-ld-1-31.jpg
Trong khi đó, gia đình chị Thảo Vy, một vận động viên nữ tham gia cự ly 21km, bày tỏ sự phấn khởi: “Mình thích không khí ở đây, rất trẻ và nhiều năng lượng. Nhận BIB xong là chỉ muốn ra đường chạy ngay. Hy vọng đây sẽ là giải thường niên để cộng đồng chạy bộ có thêm sân chơi chất lượng".
tp-ld-1-39.jpg
tp-ld-1-36.jpg
tp-ld-1-37.jpg
Công tác an ninh luôn được chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng.
tp-ld-1-6.jpg
tp-ld-1-3.jpg
tp-ld-1-5.jpg
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong trước thềm khai mạc, bà Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất – năm 2025, cho biết, công tác chuẩn bị của giải đã cơ bản hoàn tất, đạt hơn 95% tiến độ.
tp-ld-1-7.jpg
Theo bà Trần Thị Thu Hà, các hạng mục phục vụ giải chạy từ đường chạy, khu vực xuất phát – về đích, hậu cần, y tế cho đến an ninh trật tự đều được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch. “Công tác chuẩn bị gần như đã hoàn thành, chỉ còn hoàn thiện những bước cuối cùng liên quan đến vật tư. Đặc biệt, công tác an ninh, công tác vệ sinh, các nội dung về an toàn cho vận động viên đã được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc", bà Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh.
tp-ld-1-34.jpg
tp-ld-1-40.jpg
tp-ld-1-41.jpg
tp-ld-1-42.jpg
Không chỉ bảo đảm yếu tố chuyên môn, Ban tổ chức còn chú trọng tạo nên không gian lễ hội, nơi sắc màu áo đấu, cờ phướn, âm nhạc và tinh thần thể thao hòa quyện, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người tham dự.
tp-ld-1.jpg
tp-ld-1-22.jpg
tp-ld-1-20.jpg
tp-ld-1-24.jpg
Ngay từ thời điểm mở cửa khu expo và phát BIB, gian hàng Herbalife đã luôn trong tình trạng đông nghịt vận động viên. Dòng người nối nhau ghé vào không chỉ để tìm hiểu các sản phẩm dinh dưỡng thể thao, mà còn tranh thủ chụp ảnh, check-in, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước giờ xuất phát. Đặc biệt, gian hàng còn có sự xuất hiện của Châu Tuyết Vân, vận động viên Taekwondo hàng đầu của Việt Nam, được xem như “biểu tượng vàng” của Taekwondo biểu diễn (poomsae) trên đấu trường quốc tế.
Châu Tuyết Vân cổ vũ các runner dự Tiền Phong Half Marathon 2025.
tp-ld-1-1.jpg
tp-ld-1-2.jpg
Châu Tuyết Vân cho biết sẽ chạy cùng các runner và hẹn gặp các vận động viên tại vạch đích. Sự sôi động tại gian hàng Herbalife góp phần tạo nên không khí lễ hội thể thao đúng nghĩa cho Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất – năm 2025. Không chỉ là nơi cung cấp thông tin, gian hàng còn trở thành không gian kết nối cộng đồng, nơi các runner giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thêm năng lượng tinh thần trước giờ chinh phục đường chạy.
tp-ld-1-29.jpg
tp-ld-1-27.jpg
tp-ld-1-28.jpg
tp-ld-1-26.jpg
Tại giải, thương hiệu đồng hành được nâng cao rõ rệt. Thay vì chỉ xuất hiện qua logo hay thông điệp quảng cáo, các gian hàng tạo điều kiện để vận động viên tương tác trực tiếp: dùng thử sản phẩm, nghe tư vấn, tham gia hoạt động check-in, chụp ảnh. Những trải nghiệm gắn liền với cảm xúc trước giờ xuất phát để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần gia tăng mức độ ghi nhớ và thiện cảm đối với thương hiệu.
tp-ld-1-19.jpg
tp-ld-1-18.jpg
tp-ld-1-17.jpg
tp-ld-1-14.jpg
Gian hàng tại giải không chỉ để bán hay giới thiệu sản phẩm, mà là không gian để kể câu chuyện thương hiệu trong bối cảnh thể thao tích cực.
Phạm Nguyễn
#Tiền Phong Half Marathon #Tiền Phong Marathon #Half Marathon #Giải Tiền Phong Marathon #Marathon #TPHCM #Khu đô thị Vạn Phúc #Hành trình Xanh

