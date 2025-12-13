Sắc màu sôi động trước giờ khai mạc Tiền Phong Half Marathon 2025

TPO - Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất – năm 2025 đang nóng dần trước giờ khai mạc. Ban tổ chức đã chuẩn bị điều kiện về an ninh, vệ sinh, an toàn đường chạy... một cách tốt nhất, sẵn sàng đón hàng nghìn vận động viên dự giải.
Trong khi đó, gia đình chị Thảo Vy, một vận động viên nữ tham gia cự ly 21km, bày tỏ sự phấn khởi: “Mình thích không khí ở đây, rất trẻ và nhiều năng lượng. Nhận BIB xong là chỉ muốn ra đường chạy ngay. Hy vọng đây sẽ là giải thường niên để cộng đồng chạy bộ có thêm sân chơi chất lượng".
Công tác an ninh luôn được chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong trước thềm khai mạc, bà Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất – năm 2025, cho biết, công tác chuẩn bị của giải đã cơ bản hoàn tất, đạt hơn 95% tiến độ.
Không chỉ bảo đảm yếu tố chuyên môn, Ban tổ chức còn chú trọng tạo nên không gian lễ hội, nơi sắc màu áo đấu, cờ phướn, âm nhạc và tinh thần thể thao hòa quyện, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người tham dự.
Ngay từ thời điểm mở cửa khu expo và phát BIB, gian hàng Herbalife đã luôn trong tình trạng đông nghịt vận động viên. Dòng người nối nhau ghé vào không chỉ để tìm hiểu các sản phẩm dinh dưỡng thể thao, mà còn tranh thủ chụp ảnh, check-in, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước giờ xuất phát. Đặc biệt, gian hàng còn có sự xuất hiện của Châu Tuyết Vân, vận động viên Taekwondo hàng đầu của Việt Nam, được xem như “biểu tượng vàng” của Taekwondo biểu diễn (poomsae) trên đấu trường quốc tế.
Châu Tuyết Vân cho biết sẽ chạy cùng các runner và hẹn gặp các vận động viên tại vạch đích. Sự sôi động tại gian hàng Herbalife góp phần tạo nên không khí lễ hội thể thao đúng nghĩa cho Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất – năm 2025. Không chỉ là nơi cung cấp thông tin, gian hàng còn trở thành không gian kết nối cộng đồng, nơi các runner giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thêm năng lượng tinh thần trước giờ chinh phục đường chạy.
Tại giải, thương hiệu đồng hành được nâng cao rõ rệt. Thay vì chỉ xuất hiện qua logo hay thông điệp quảng cáo, các gian hàng tạo điều kiện để vận động viên tương tác trực tiếp: dùng thử sản phẩm, nghe tư vấn, tham gia hoạt động check-in, chụp ảnh. Những trải nghiệm gắn liền với cảm xúc trước giờ xuất phát để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần gia tăng mức độ ghi nhớ và thiện cảm đối với thương hiệu.
Gian hàng tại giải không chỉ để bán hay giới thiệu sản phẩm, mà là không gian để kể câu chuyện thương hiệu trong bối cảnh thể thao tích cực.