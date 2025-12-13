HLV Mai Đức Chung và lời hứa chiến thắng trước trận bán kết

Trước trận bán kết với Indonesia, HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng tôi cần nhất tinh thần đoàn kết. Đội tuyển Indonesia là một đội bóng tiến bộ rất nhanh. Chúng tôi đã từng gặp họ ở vòng loại Asian Cup và thắng đậm, nhưng bây giờ thấy đội bạn đã cải thiện rất nhiều, chơi tốt và đã có mặt ở trận bán kết. Ngày mai, chúng tôi đánh giá cao đội tuyển Indonesia".

Mặc dù vậy, HLV của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khẳng định, trước SEA Games đã có lời hứa với người hâm mộ, những người luôn luôn ủng hộ đội tuyển bóng đá nữ.

"Lần này góp mặt ở trận bán kết, chúng tôi cam kết sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để giành thành tích tốt nhất dù gặp đối thủ mạnh đến đâu, bổ sung rất nhiều ngoại binh như thế nào", ông Chung nhấn mạnh.

"Tôi biết đội Indonesia đã nhập tịch 6 cầu thủ. Trong đội hình 11 người của họ tại SEA Games đã thay 6 người khác so với Asian Cup. Chúng tôi đã chuẩn bị và có đối sách để thi đấu với những đội có thể hình tốt hơn. Mới đây gặp Philippines, chúng tôi cũng phải thi đấu với đối thủ hơn về thể hình. Chúng tôi có cách của chúng tôi, áp sát và đá. Tuyển nữ Việt Nam cố gắng phát huy hết tất cả những phẩm chất tốt nhất của đội để thi đấu", ông Chung tiết lộ.

Có mặt trong phòng họp báo, cầu thủ Phạm Hải Yến nói: "Tôi thay mặt cho toàn đội xin hứa sẽ cố gắng hết sức, mong không phụ lòng sự ủng hộ của người hâm mộ từ khán đài hay ở nhà. Chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng".