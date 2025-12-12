Đương kim vô địch U22 Indonesia bị loại cay đắng ngay vòng bảng SEA Games 33

TPO - Ở trận đấu cuối cùng môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Indonesia đã giành chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar. Nhưng kết quả này vẫn không đủ để họ lấy vé đi tiếp.

Indonesia thắng 3-1 nhưng vẫn bị loại

Bước vào trận đấu cuối cùng giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar, cả 2 đội đều đứng trước áp lực phải thắng để cạnh tranh chỉ số phụ với Malaysia (đội nhì bảng B), qua đó trở thành đội tuyển nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Với U22 Indonesia, họ phải thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn. Hoặc nếu thắng chênh lệch 2 bàn thì Indonesia phải ghi từ 4 bàn trở lên. Trong khi đó, U22 Myanmar đứng trước nhiệm vụ nặng nề hơn khi họ phải tạo ra khoảng cách ít nhất 4 bàn.

Bị đánh giá thấp hơn nên U22 Myanmar chọn cách nhập cuộc thận trọng. Họ chờ những pha phản công và chiến thuật này đã phát huy hiệu quả. Phút 30, Min Maw Oo tỏa sáng với cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ môn U22 Indonesia.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, U22 Indonesia đã gỡ hòa đầy may mắn khi thủ môn U22 Myanmar bắt không dính bóng, và Firmansya đã kịp thời nhập thành dễ dàng ghi bàn.

Sang hiệp 2, các cầu thủ trẻ Indonesia tấn công ồ ạt. Tuy nhiên sự vội vàng và đôi khi là tâm lý căng cứng đã khiến những cú đá thiếu độ sắc. Những phút cuối, U22 Indonesia tổng tấn công với lối chơi đưa bóng vào vòng cấm để 2 cầu thủ nhập tịch cao to là Jens Raven và Mauro Ziljstra tự làm tự ăn.

Và lối đá đó đã mang lại hiệu quả cho họ. Phút 89, Mauro Ziljstra chuyền bóng rất vừa tầm để Raven dễ dàng sút tung lưới từ cự ly chỉ 8 mét. Phút bù giờ thứ 6, từ quả đá phạt góc, vẫn là Raven đánh đầu cận thành đưa tỷ số lên 3-1.

Lúc này, thời gian đã bù chỉ còn 1 phút và U22 Indonesia vẫn phải ghi thêm 1 bàn thắng nữa. Họ đã nỗ lực đến những giây cuối cùng nhưng tiếc rằng thời gian là không đủ. U22 Indonesia thắng 3-1, có cùng 3 điểm như U22 Malaysia và hiệu số bàn thắng bại cùng là +1. Tuy nhiên vì ghi được ít bàn thắng hơn nên đội tuyển xứ vạn đảo ngậm ngùi bị loại.