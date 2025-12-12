Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Lê Chúc An thăng hoa, đội tuyển golf nữ Việt Nam thăng hạng mạnh mẽ

Trọng Đạt
TPO - Màn trình diễn xuất sắc của Lê Chúc An ở vòng 2 giúp cô vươn lên hạng 3, đồng thời đưa đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào top 3 nội dung đồng đội, mở ra cơ hội tranh huy chương trong các vòng còn lại của SEA Games 33.

le-chuc-an.jpg
Lê Chúc An có ngày thi đấu thăng hoa

Khép lại ngày thi đấu thứ 2 của môn golf tại SEA Games 33 trên sân Siam Country Club Rolling Hills (Chonburi, Thái Lan), bảng xếp hạng đã chứng kiến nhiều biến động, trong đó nổi bật là màn bứt tốc mạnh mẽ của đội tuyển nữ Việt Nam.

Lê Chúc An trở thành điểm sáng khi hoàn thành vòng 2 với 68 gậy (-4), ghi 6 birdie và mắc 2 bogey. Dù vẫn còn chút tiếc nuối khi có thể đạt thành tích cao hơn, nhưng màn thể hiện này vẫn là cú hích lớn về tinh thần trong hành trình hướng đến hai vòng còn lại của golfer 17 tuổi.

1000041629.jpg

Với tổng điểm even par sau 36 hố, Chúc An đã vươn lên hạng 3 cá nhân nữ, xếp sau hai đại diện chủ nhà Thái Lan với điểm tổng lần lượt là (-4) và (-1). Phong độ ấn tượng này của cô cũng góp phần quan trọng đưa đội tuyển nữ Việt Nam leo lên top 3 nội dung đồng đội, bên cạnh kết quả vòng 2 của Nguyễn Viết Gia Hân (77 gậy) và Lê Nguyễn Minh Anh (80 gậy).

Ở nội dung nam, Nguyễn Anh Minh tiếp tục duy trì sự ổn định với vòng đấu âm gậy thứ hai liên tiếp, đạt 71-70 sau 36 hố, qua đó giữ thành tích (-3). Sở hữu điểm tổng tương tự với Anh Minh là Hồ Anh Huy, người thi đấu ấn tượng ở vòng mở màn và kết thúc vòng 2 với 73 gậy, và đứng T6 ở nội dung cá nhân nam.

1000041630.jpg
Nguyễn Anh Minh giữ vững phong độ ở vòng 2

Hai golfer còn lại là Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Trọng Hoàng lần lượt đánh 74 và 78 gậy. Tổng hợp các điểm số tốt nhất, đội tuyển nam Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 đồng đội với thành tích (-1).

Theo ông Nguyễn Thái Dương - lãnh đội Đội tuyển golf Việt Nam, sau 36 hố, cả 4 nội dung: cá nhân nam - cá nhân nữ - đồng đội nam - đồng đội nữ của Việt Nam đều đang ở vị trí có thể tranh chấp huy chương. Với tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao độ, toàn đội sẽ nỗ lực tối đa trong hai ngày cuối để hướng tới mục tiêu giành huy chương tại SEA Games 33.

Trọng Đạt
#Lê Chúc An #đội tuyển golf nữ #SEA Games 33 #Việt Nam #golf

