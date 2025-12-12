Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ người Việt nghi phạm luật tại SEA Games 33

Đặng Lai

TPO - Cảnh sát Bangkok đã bắt giữ 2 nghi phạm khi những người này đang xem bóng đá tại sân vận động Quốc gia Rajamangala. Họ bị cáo buộc bí mật quảng bá trái phép trong thời gian diễn ra SEA Games 33.

w1200-1.jpg
Các nghi phạm tại đồn cảnh sát

Sáng nay, Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan đã thông báo vụ bắt giữ 2 nghi phạm khi 2 người này có mặt trên sân Rajamangala xem các trận bóng đá vào hôm qua. Trong 2 nghi phạm của một người mang quốc tịch Việt Nam. Người này 51 tuổi, đi cùng với một người 42 tuổi mang quốc tịch Thái Lan.

Cả hai ngồi ở khu vực khán giả sân Rajamangala nhưng lại quảng bá và mời chào cho trang web vi phạm luật Thái Lan. Tang vật thu giữ bao gồm một áo phông có logo và một mũ lưỡi trai có in hình trái phép.

Nhà chức trách đã buộc tội 2 người quảng cáo/lôi kéo người vi phạm luật Thái Lan. Theo luật pháp Thái Lan, hình phạt tối đa cho tội danh này là 2 năm tù và phạt tiền 2.000 baht, khoảng 16 triệu đồng.

w1200.jpg

Đây là hành động trấn áp mạnh mẽ của chủ nhà Thái Lan sau khi xuất hiện một nhóm người giăng những băng rôn, khẩu hiệu quảng bá phạm luật. Hình ảnh vi phạm đã lọt vào sóng truyền hình không chỉ ở trận U22 Việt Nam vs U22 Lào mà còn xuất hiện trong trận Thái Lan thắng Timor Leste 6-1 sau đó. Nhóm người này được cho là đã nhận tiền để quảng cáo chui trong thời gian tham gia cổ vũ SEA Games 33.

Sau khi nhận được phản hồi, cảnh sát Thái Lan đã mạnh tay trấn áp. Cảnh sát hoàng gia Thái Lan phối hợp với Cục Điều tra Tội phạm mạng (CCIB), có mặt ở các địa điểm thi đấu để tìm kiếm những thành phần có dấu hiệu phạm tội. Phía chủ nhà khẳng định bất cứ CĐV nào, kể cả người nổi tiếng, người mẫu, YouTuber… đều sẽ bị bắt giữ nếu vi phạm.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #U22 Việt Nam #U22 Lào #U22 Malaysia #U22 Myanmar #U22 Indonesia #CĐV Việt Nam

