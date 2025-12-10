Thảo Vy nén đau, tuyển bóng rổ Việt Nam xuất sắc vào bán kết SEA Games 33

TPO - Sau trận thua có phần ấm ức trước tuyển bóng rổ Thái Lan vào đầu giờ chiều, đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã trở lại mạnh mẽ để giành tấm vé dự bán kết, qua đó duy trì hy vọng bảo vệ HCV SEA Games.

Ở trận đấu vừa kết thúc vào tối 10/12, đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã gặp Singapore. Thành tích của 2 đội cùng là 1 thắng và 1 thua. Do vậy chỉ có giành thắng lợi ở màn đối đầu trực tiếp này thì đội tuyển bóng rổ Việt Nam mới giành quyền đi tiếp. Đội vào trận với những lo lắng lớn khi tay ném chủ lực Thảo Vy dính chấn thương cổ chân ở trận đấu với Thái Lan.

Cô đã rất nỗ lực trở lại để làm điểm tựa của cả đội. Thực tế là Thảo Vy không thể thi đấu với 100% phong độ nhưng nhiều thời điểm, Thảo My, Tiểu Vy và Thúy Hằng đã bùng nổ. Thúy Hằng rất hiệu quả ở những pha bóng dưới rổ. Khả năng bắt rebound tốt giúp cô ngăn chặn đáng kể những pha tấn công của đối thủ.

Trong khi đó, Tiểu Vy cũng đầy năng nổ và đặc biệt, Thảo My chơi một trận đấu rất xuất sắc, ghi tới 11 điểm với rất nhiều là những cú ném từ cự ly xa. Cô góp công lớn giúp đội nhà cán mốc 21 điểm trước Singapore. Trận đấu kết thúc với tỷ số 21-16 kèm chiến thắng cho Việt Nam.

Tổng điểm của Thảo My bằng hơn nửa thành tích chung của đội (11/21). Chi tiết này cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng của hậu vệ 24 tuổi này. Như vậy, đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã chính thức giành vé vào bán kết với vị trí thứ 2. Đội thua Thái Lan, thắng Lào và Singapore.

Ngày mai, tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết nội dung 3x3. Đối thủ của đội nhiều khả năng sẽ là Malaysia. Tại bảng đấu đối diện, ứng viên nặng ký Philippines bất ngờ thua Malaysia 19-21 nên không thể lấy vị trí dẫn đầu.

