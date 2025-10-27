Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Xác định 5 đội miền Bắc dự VCK bóng rổ sinh viên toàn quốc

Vĩnh Xuân

Đại học Giao thông vận tải (nam) và Đại học Quốc gia Hà Nội (nữ) lên ngôi vô địch ở vòng loại miền Bắc giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025.

anh-chup-man-hinh-2025-10-27-luc-204401.png
UTC vượt qua Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) để vào VCK

Hai trận chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025- Cup TV 360 khép lại vào chiều 27/10 chứng kiến màn lên ngôi của nam Đại học Giao thông vận tải (UTC) và Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU).

Ở chung kết khu vực miền Bắc, UTC đánh bại Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) 60-48. Dù UEB là nhà vô địch miền Bắc mùa trước, nhưng nhờ phong độ xuất sắc của Nguyễn Văn Trường- VĐV xuất sắc nhất vòng loại miền Bắc- và chuỗi ném 3 điểm liên tiếp, UTC đã chiến thắng một cách thuyết phục. UTC cũng là đội đầu tiên hai lần vô địch khu vực miền Bắc.

anh-chup-man-hinh-2025-10-27-luc-204428.png

Trong khi đó, trận chung kết nữ, VNU vượt qua Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) với tỷ số 36–25. VNU cũng sở hữu nữ VĐV xuất sắc nhất Vũ Mai Anh.

Như vậy, sau 13 ngày thi đấu liên tục từ 15-27/10 với 56 đội nam và 32 đội nữ, vòng loại khu vực miền Bắc đã xác định được 5 cái tên lọt vào VCK toàn quốc (3 nam, 2 nữ): UTC, UEB, NEU (nam) và VNU, HNUE (nữ). Các đội bóng này cùng chủ nhà Đại học Bách Khoa Hà Nội và các đại diện miền Trung và miền Nam đấu VCK toàn quốc diễn ra từ 6 đến 16/11.

Vĩnh Xuân
