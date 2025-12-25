Ronaldo tịt ngòi trong ngày Al Nassr ghi tới 5 bàn ở Cúp C2 châu Á

TPO - Đêm qua ở Cúp C2 châu Á, Ronaldo đã có trận đấu đầu tiên khi Al Nassr đối đầu với Al Zawraa. Tiếc rằng dù đội nhà Al Nassr ghi tới 5 bàn thì CR7 vẫn không đóng góp một bàn thắng nào.

Sau một thời gian dài nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho FIFA Arab Cup, Al Nassr đã trở lại và để giúp Ronaldo “nóng máy”, họ quyết định cho tiền đạo 40 tuổi ra sân ngay từ đầu tại Cúp C2 châu Á. Đây mới là lần đầu tiên Ronaldo thi đấu ở mặt trận châu lục từ đầu chiến dịch 2025/26.

Với Ronaldo sát cánh cùng Felix và Coman, Al Nassr đơn giản là vượt trội hoàn toàn Al Zawraa, CLB đến từ Iraq. Đội bóng Saudi Arabia chơi nửa sân và nhanh chóng ghi bàn. Phút 12, Coman mở điểm cho Al Nassr và 7 phút sau, cách biệt được nhân đôi.

Đến phút 29, Felix chuyền bóng thuận lợi để Al Amri đưa tỷ số lên 3-0 và phút 44, Felix điền tên lên bảng tỷ số. Cả 4 bàn thắng ở hiệp 1 của Al Nassr đều không ghi tên Ronaldo. Có chăng, dấu ấn duy nhất của anh chỉ là pha kiến tạo khi anh gảy bóng cho Joao Felix thoát xuống, tâng bóng qua đầu thủ môn Al Zawraa.

Amri góp 1 bàn trong trận đấu

Sau khi Al Nassr dẫn sâu đối thủ trong hiệp 1, Ronaldo rời sân để dưỡng sức. Al Nassr cũng thi đấu cầm chừng trong thời gian còn lại. Họ kết thúc 90 phút với thắng lợi chung cuộc 5-1 để chính thức khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, ghi tới 22 bàn và chỉ 2 lần thủng lưới.

Cùng với Gamba Osaka ở bảng đấu của Nam Định, Al Nassr là 1 trong 2 đội hiếm hoi ở Cúp C2 châu Á năm nay toàn thắng 100% số trận. Nhưng thành tích ghi bàn của Al Nassr là số 1 khi không CLB nào vượt mốc 22 bàn như đội bóng Saudi Arabia này.

Nhìn chung thì với thực lực vượt trội, Al Nassr vẫn là ứng viên khó có đối thủ xứng tầm ở Cúp C2 châu Á. Nhiệm vụ khó khăn hơn có lẽ sẽ đợi họ ở giải VĐQG. Sau đây 2 ngày, CLB này sẽ gặp Al Akhdoud ở vòng 10 Saudi Pro League. Al Nassr đang dẫn đầu giải với 27 điểm, toàn thắng 100% số trận từ đầu chiến dịch.