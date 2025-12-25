Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ronaldo tịt ngòi trong ngày Al Nassr ghi tới 5 bàn ở Cúp C2 châu Á

Đặng Lai

TPO - Đêm qua ở Cúp C2 châu Á, Ronaldo đã có trận đấu đầu tiên khi Al Nassr đối đầu với Al Zawraa. Tiếc rằng dù đội nhà Al Nassr ghi tới 5 bàn thì CR7 vẫn không đóng góp một bàn thắng nào.

toolxoxcom-final-9nkhliw1yb-6949cdc0cb398.jpg

Sau một thời gian dài nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho FIFA Arab Cup, Al Nassr đã trở lại và để giúp Ronaldo “nóng máy”, họ quyết định cho tiền đạo 40 tuổi ra sân ngay từ đầu tại Cúp C2 châu Á. Đây mới là lần đầu tiên Ronaldo thi đấu ở mặt trận châu lục từ đầu chiến dịch 2025/26.

Với Ronaldo sát cánh cùng Felix và Coman, Al Nassr đơn giản là vượt trội hoàn toàn Al Zawraa, CLB đến từ Iraq. Đội bóng Saudi Arabia chơi nửa sân và nhanh chóng ghi bàn. Phút 12, Coman mở điểm cho Al Nassr và 7 phút sau, cách biệt được nhân đôi.

Đến phút 29, Felix chuyền bóng thuận lợi để Al Amri đưa tỷ số lên 3-0 và phút 44, Felix điền tên lên bảng tỷ số. Cả 4 bàn thắng ở hiệp 1 của Al Nassr đều không ghi tên Ronaldo. Có chăng, dấu ấn duy nhất của anh chỉ là pha kiến tạo khi anh gảy bóng cho Joao Felix thoát xuống, tâng bóng qua đầu thủ môn Al Zawraa.

g886j1nweaasplp-1766603456593430674562.jpg
Amri góp 1 bàn trong trận đấu

Sau khi Al Nassr dẫn sâu đối thủ trong hiệp 1, Ronaldo rời sân để dưỡng sức. Al Nassr cũng thi đấu cầm chừng trong thời gian còn lại. Họ kết thúc 90 phút với thắng lợi chung cuộc 5-1 để chính thức khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, ghi tới 22 bàn và chỉ 2 lần thủng lưới.

Cùng với Gamba Osaka ở bảng đấu của Nam Định, Al Nassr là 1 trong 2 đội hiếm hoi ở Cúp C2 châu Á năm nay toàn thắng 100% số trận. Nhưng thành tích ghi bàn của Al Nassr là số 1 khi không CLB nào vượt mốc 22 bàn như đội bóng Saudi Arabia này.

Nhìn chung thì với thực lực vượt trội, Al Nassr vẫn là ứng viên khó có đối thủ xứng tầm ở Cúp C2 châu Á. Nhiệm vụ khó khăn hơn có lẽ sẽ đợi họ ở giải VĐQG. Sau đây 2 ngày, CLB này sẽ gặp Al Akhdoud ở vòng 10 Saudi Pro League. Al Nassr đang dẫn đầu giải với 27 điểm, toàn thắng 100% số trận từ đầu chiến dịch.

Đặng Lai
#Cúp C2 châu Á #Al Nassr #Ronaldo #Cr7 #Champions League #Saudi Arabia #Felix #Ronaldo ghi bàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục