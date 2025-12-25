Thua ngay trên sân nhà, võ sĩ Thái Lan kiện BTC SEA Games 33 vì phán quyết gây tranh cãi

TPO - Chỉ ít ngày sau khi SEA Games 33 khép lại, làng thể thao Thái Lan bất ngờ dậy sóng khi võ sĩ Muay Thái Mongkutpetch Petchprawfar chính thức nộp đơn khiếu kiện ban tổ chức Đại hội, liên quan đến những nghi vấn gian lận và xử ép trong thi đấu.

Mongkutpetch Petchprawfar (phải) thua võ sĩ người Philippines Bomogao Islay Erika ở chung kết muay Thái hạng dưới 45kg nữ SEA Games 33.

Theo tờ Thairath, ngày 23/12, Văn phòng Ủy ban Olympic Thái Lan (ANOC) đã tiếp nhận đơn khiếu nại của Mongkutpetch. Võ sĩ Muay Thái cho rằng cô đã không được đối xử công bằng tại SEA Games 33, dẫn đến việc chỉ giành Huy chương bạc ở hạng cân 45kg nữ, dù theo đánh giá chuyên môn, cô là người chiếm ưu thế trên võ đài.

Cùng Mongkutpetch đến nộp đơn là ông Nattadej Vachirarattanawong, cựu võ sĩ Muay Thái, đồng thời là Chủ tịch CLB Petchyindee, nơi cô đang tập luyện. Đơn kiện được Chủ tịch ANOC, ông Pimol Srivikorn, trực tiếp tiếp nhận.

Theo nội dung trình bày, Mongkutpetch cho rằng kết quả trận chung kết gặp võ sĩ người Philippines Bomogao Islay Erika không phản ánh đúng diễn biến thực tế. Phán quyết của tổ trọng tài bị cho là thiên lệch, khiến cô phải nhận thất bại đầy tranh cãi ngay trên sân nhà.

Ông Nattadej khẳng định: “Dựa trên cục diện trên võ đài, hầu hết khán giả đều tin Mongkutpetch xứng đáng giành chiến thắng. Khi kết quả được công bố theo chiều ngược lại, cả khán đài Lumpinee đã la ó phản đối. Chúng tôi lên tiếng vì võ sĩ thực sự bị oan và bị lừa dối”.

Theo vị này, vấn đề không chỉ nằm ở một trận đấu, mà phản ánh sự yếu kém trong công tác điều hành của Liên đoàn Muay Thái nghiệp dư (AMAT). “Đã đến lúc cần thay đổi cơ cấu của AMAT. Mọi thứ đã mục ruỗng quá lâu rồi”, ông Nattadej thẳng thắn chỉ trích.

Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi AMAT không có bất kỳ động thái nào nhằm bảo vệ Mongkutpetch, dù SEA Games 33 được tổ chức trên sân nhà của Thái Lan.

Võ sĩ Muay Thái Mongkutpetch Petchprawfar

Trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ, Chủ tịch ANOC Pimol Srivikorn khẳng định sẽ tiến hành điều tra vụ việc. Ông cho biết, thông thường các hiệp hội chuyên môn sẽ tự đứng ra khiếu nại, nhưng trường hợp này có tính chất đặc biệt và cần được xem xét kỹ lưỡng.

“Ngay cả khi phát hiện sai phạm, kết quả thi đấu không thể thay đổi theo điều lệ. Tuy nhiên, các trọng tài liên quan có thể bị kỷ luật. Trường hợp nghiêm trọng hơn, nếu có dấu hiệu dàn xếp tỷ số, án phạt sẽ rất nặng”, ông Pimol nhấn mạnh.

ANOC khẳng định sẽ làm rõ vụ việc nhằm bảo vệ danh dự và quyền lợi chính đáng của VĐV, đồng thời ngăn chặn những tiêu cực tương tự trong tương lai. Theo ông Pimol, trong bối cảnh Thái Lan đang nỗ lực quảng bá Muay Thái ra thế giới và hướng tới mục tiêu đưa môn võ truyền thống này vào chương trình Olympic, mọi biểu hiện thiếu minh bạch đều có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh và tương lai của Muay Thái trên đấu trường quốc tế.

Kết thúc SEA Games 33, Thái Lan giành tổng cộng 11 HCV, 6 HCB và 1 HCĐ ở môn Muay Thái. Tuy nhiên, những tranh cãi hậu đại hội đang phủ bóng đen lên thành tích ấy, buộc nhà quản lý thể thao nước này phải sớm vào cuộc để làm rõ trắng- đen.