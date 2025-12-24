Những người hùng SEA Games cùng lan tỏa 'Tinh thần Việt Nam'

Đêm gala “Tinh thần Việt Nam” là dịp hiếm hoi để các vận động viên và huấn luyện viên Việt Nam tạm gác lại áp lực thi đấu, cùng nhau nhìn lại hành trình đầy cảm xúc tại SEA Games 33.

"Thật sự rất áp lực", xạ thủ giành 4 huy chương Vàng SEA Games 33 Trịnh Thu Vinh chia sẻ, "Khi nhận được kỳ vọng cao, áp lực cũng rất lớn, và những lúc đó, tôi buộc phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn nữa”.

Trên sân khấu gala “Tinh thần Việt Nam”, Trịnh Thu Vinh và nhiều gương mặt quen thuộc đã xuất hiện như các tuyển thủ U22 Việt Nam như Nguyễn Hiểu Minh, Viktor Lê hay ngôi sao Thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành cùng nhiều cái tên nổi bật khác của Đoàn Thể thao Việt Nam vừa trở về từ SEA Games 33.

Những câu chuyện hậu trường, những giọt mồ hôi và nước mắt đã được chia sẻ một cách chân thành, đúng tinh thần: “Thể thao không chỉ được đo đếm bằng những con số hay thành tích, cũng không dừng lại ở các tấm huy chương danh giá. Đó còn là hành trình con người đối diện với chính mình, không ngừng vượt qua giới hạn bản thân, chiến thắng nỗi sợ hãi và bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc”.

"Tôi luôn tâm niệm đã là một chiến sĩ thì không được phép bỏ cuộc. Trước những nhiệm vụ, mục tiêu đặc biệt được đặt ra, bắt buộc mình phải hoàn thành. Đã bước ra sàn đấu, mình chỉ cố gắng hết sức để mang vinh quang về Tổ quốc”, xạ thủ Trịnh Thu Vinh nói trong gala “Tinh thần Việt Nam”, chương trình có sự đồng hành của Sơn Jymec với vai trò Nhà tài trợ đồng hành, góp phần lan tỏa tinh thần ghi nhận và tri ân đối với những con người đứng sau thành tích của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Tại kỳ đại hội tổ chức trên đất Thái Lan, đoàn Thể thao Việt Nam với 1.165 thành viên, trong đó 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên và 19 chuyên gia, đã mang về 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đứng thứ ba sau Thái Lan và Indonesia.

Trong không khí trang trọng của đêm gala, Đoàn Thể thao Việt Nam đã được tặng thưởng 500 triệu đồng, như một sự động viên thiết thực sau kỳ SEA Games được đánh giá khó khăn vì nhiều bộ môn thế mạnh bị loại khỏi chương trình thi đấu.

Một số môn chưa đạt kỳ vọng như judo, wushu, cử tạ, xe đạp, bắn cung, đi bộ. Đây là những vấn đề cần được đánh giá thẳng thắn để điều chỉnh trong thời gian tới. SEA Games 33 vì vậy không chỉ khép lại bằng vị trí thứ 3 toàn đoàn của thể thao Việt Nam, mà còn tiếp tục củng cố niềm tin vào chiến lược phát triển dựa trên chất lượng, chiều sâu và sự bền vững, kiên định với mục tiêu Olympic, hướng tới Asian Games và xa hơn là các đấu trường châu lục khác.