Thái Lan gặp khó về lực lượng, phải cử đội U21 dự VCK U23 châu Á

TPO - Hôm nay, Thawatchai Damrong Ongtrakul cùng ban kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan sẽ ngồi lại để bàn về kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, sự kiện sẽ bắt đầu từ ngày 6/1. Ông sẽ đối mặt với thách thức lớn khi phần lớn các cầu thủ từng dự SEA Games 33 sẽ không thể góp mặt ở sự kiện sắp tới.

Chưa rõ Yotsakorn có tham dự U23 châu Á hay không

Lý do vì VCK U23 châu Á không phải sự kiện thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ nhả quân. Khi Thái Lan đăng cai SEA Games 33, Thai League đã nhượng bộ bằng cách giãn lịch thi đấu. Sắp tới, giải vô địch quốc gia hàng đầu Đông Nam Á sẽ trở lại nhịp độ như ban đầu, đồng nghĩa các cầu thủ sẽ rất bận rộn.

Và hệ quả là U23 Thái Lan gần như chắc chắn không thể gọi phần lớn trụ cột vừa tranh tài ở SEA Games 33. HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul nói: "Chúng tôi thực sự muốn giữ nguyên bộ khung từ SEA Games, nhưng nhiều cầu thủ vướng bận với CLB nên họ sẽ không tham gia. Chúng tôi có thể phải triệu tập cầu thủ từ đội U21, ví dụ như những cầu thủ từ Nongbua Pitchaya và Buriram United. Đây là 2 đội có nhiều cầu thủ tài năng”.

Thanakrit được xác nhận sẽ có mặt ở U23 châu Á

Buriram cũng vừa xác nhận sẽ để 3 cầu thủ 21 gia nhập đội tuyển. Còn các cầu thủ U23, CLB này cùng hàng loạt đội bóng ở Thai League tỏ ra rất dè dặt. Phần lớn họ đều không ủng hộ chia quân của mình cho đội tuyển U23 nước nhà. Ví dụ Muangthong United xác nhận sẽ không để Kakana Khamyok dự VCK U23 châu Á, tương tự là Prachuap với Phon-Ek Jensen.

Ngoài ra, HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul chắc chắn mất Chanaphat Buaphan, Thawatchai Inprakon và Chinngern Phutonyong do chấn thương khiến ông vốn đã có ít lựa chọn nay càng eo hẹp về nhân sự. Một khó khăn nữa với U23 Thái Lan là gần như chắc chắn họ không có ngôi sao gốc Pháp, Erawan Garnier. Thawatchai Damrong Ongtrakul xác nhận tiền vệ cánh này “rất khó tham dự" U23 châu Á vì bị ràng buộc với CLB Ligue 1, Lens.