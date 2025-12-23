Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thái Lan gặp khó về lực lượng, phải cử đội U21 dự VCK U23 châu Á

Đặng Lai

TPO - Hôm nay, Thawatchai Damrong Ongtrakul cùng ban kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan sẽ ngồi lại để bàn về kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, sự kiện sẽ bắt đầu từ ngày 6/1. Ông sẽ đối mặt với thách thức lớn khi phần lớn các cầu thủ từng dự SEA Games 33 sẽ không thể góp mặt ở sự kiện sắp tới.

thai-lan-1.jpg
Chưa rõ Yotsakorn có tham dự U23 châu Á hay không

Lý do vì VCK U23 châu Á không phải sự kiện thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ nhả quân. Khi Thái Lan đăng cai SEA Games 33, Thai League đã nhượng bộ bằng cách giãn lịch thi đấu. Sắp tới, giải vô địch quốc gia hàng đầu Đông Nam Á sẽ trở lại nhịp độ như ban đầu, đồng nghĩa các cầu thủ sẽ rất bận rộn.

Và hệ quả là U23 Thái Lan gần như chắc chắn không thể gọi phần lớn trụ cột vừa tranh tài ở SEA Games 33. HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul nói: "Chúng tôi thực sự muốn giữ nguyên bộ khung từ SEA Games, nhưng nhiều cầu thủ vướng bận với CLB nên họ sẽ không tham gia. Chúng tôi có thể phải triệu tập cầu thủ từ đội U21, ví dụ như những cầu thủ từ Nongbua Pitchaya và Buriram United. Đây là 2 đội có nhiều cầu thủ tài năng”.

thai-lan-2.jpg
Thanakrit được xác nhận sẽ có mặt ở U23 châu Á

Buriram cũng vừa xác nhận sẽ để 3 cầu thủ 21 gia nhập đội tuyển. Còn các cầu thủ U23, CLB này cùng hàng loạt đội bóng ở Thai League tỏ ra rất dè dặt. Phần lớn họ đều không ủng hộ chia quân của mình cho đội tuyển U23 nước nhà. Ví dụ Muangthong United xác nhận sẽ không để Kakana Khamyok dự VCK U23 châu Á, tương tự là Prachuap với Phon-Ek Jensen.

Ngoài ra, HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul chắc chắn mất Chanaphat Buaphan, Thawatchai Inprakon và Chinngern Phutonyong do chấn thương khiến ông vốn đã có ít lựa chọn nay càng eo hẹp về nhân sự. Một khó khăn nữa với U23 Thái Lan là gần như chắc chắn họ không có ngôi sao gốc Pháp, Erawan Garnier. Thawatchai Damrong Ongtrakul xác nhận tiền vệ cánh này “rất khó tham dự" U23 châu Á vì bị ràng buộc với CLB Ligue 1, Lens.

Đặng Lai
#U23 châu Á #VCK U23 châu Á #SEA Games 33 #U23 Việt Nam #HLV Kim Sang Sik #Thái Lan #Malaysia #Đình Bắc #Văn Khang #Văn Thuận #Trung Kiên #U23 Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục