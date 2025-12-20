Báo Indonesia ca ngợi Việt Nam: Vô địch 2 lần trong năm, họ đang thống trị Đông Nam Á

TPO - Bola.com nhận định U22 Việt Nam chơi đầy kiên cường để thắng U22 Thái Lan trong thế bị dẫn trước 2 bàn. Trang thể thao Indonesia công nhận những "Chiến binh sao vàng" đang ở vị thế thống trị bóng đá khu vực.

Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Bola.com đã viết bài dài ca ngợi hành trình giành HCV của U22 Việt Nam ở SEA Games 33. Sau đó, trang thể thao Indonesia cảnh báo nền bóng đá nước nhà vì sự ổn định của đối thủ, lấy Việt Nam làm hình mẫu để tập trung phát triển toàn diện và ổn định các cấp bóng đá từ lứa trẻ đến đội tuyển quốc gia.

"Tấm HCV SEA Games 33 khẳng định Việt Nam đang ở vị thế ông lớn và ổn định nhất ở Đông Nam Á. Đây không phải là thành tích đơn lẻ, mà thành công của Việt Nam nối tiếp nhau từ sự ổn định trong những năm qua. Trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam thể hiện tinh thần của nhà vô địch, đầy vững vàng. Họ bị dẫn 2 bàn nhưng vẫn vực dậy để lội ngược dòng, đó là điểm nhấn tạo nên thương hiệu của Chiến binh sao vàng", Bola viết.

"Tấm HCV SEA Games đến với Việt Nam sau khi họ vô địch ASEAN Cup 2024. Vô địch 2 lần trong năm chính là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy họ đang thống trị khu vực. Bóng đá Đông Nam Á giờ nằm lòng bàn tay của họ. Với Indonesia, thành công của Việt Nam là tấm gương phản chiếu và cũng là lời cảnh báo. Sự cạnh tranh ở bóng đá Đông Nam Á giờ không chỉ là yếu tố tiềm năng, mà đến từ sự ổn định, sự dứt khoát khi đưa ra các chiến lược từ mọi cấp độ bóng đá", Bola khen ngợi Việt Nam.

Nhắc lại trận chung kết SEA Games 33, Bola đánh giá U22 Việt Nam có màn lội ngược dòng đặc biệt cảm xúc. Chiến thắng trong thế bị dẫn 2 bàn cho thấy sự khác biệt về tinh thần của U22 Việt Nam. "Họ không chỉ vượt trội về kỹ năng, mà còn giữ sự tập trung, kỷ luật trong các pha bóng áp lực cao. Những trận đấu ổn định từ các cấp độ trẻ đến đội tuyển đưa Việt Nam thành chuẩn mực mới ở đấu trường Đông Nam Á", Bola phân tích.

Chuyên giá bóng đá Indonesia, Erwin Fitriansyah, kêu gọi Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) phải thay đổi tầm nhìn trong thời gian tới. Việc đầu tiên PSSI nên làm là xây dựng cấu trúc huấn luyện đồng nhất từ các cấp độ trẻ đến tuyển quốc gia. Cụ thể là chiến lược xây dựng cho đội U17, U20, U23 và đội tuyển cần liên kết, không tách lẻ theo từng định hướng. Chỉ có vậy bóng đá Indonesia mới phát triển ổn định và có thành tích tốt ở các giải trẻ.

Thái Lan bị đánh bại trên chính sân nhà. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Trước đó, trang Siam Sport của Thái Lan nhận định vị thế thống trị bóng đá Đông Nam Á của Thái Lan bị đe dọa dữ dội sau trận thua U22 Việt Nam. Sau 8 năm, qua 4 kỳ SEA Games không giành HCV, bóng đá trẻ Thái Lan đã bị Việt Nam vượt mặt. Với cấp độ cao nhất là đội tuyển, Thái Lan cũng thua Việt Nam ngay trên sân nhà tại ASEAN Cup 2024.

Siam Sport kêu gọi cấp quản lý bóng đá Thái Lan nên thẳng thắn nhìn vào điểm yếu để tìm ra giải pháp khắc phục. Họ cần dũng cảm đối diện sự thật bóng đá Thái Lan đã trồi sụt, xây dựng từ đống đổ nát. Nếu không, đời con, cháu của họ sẽ không còn ngạo nghễ với khái niệm "Thái Lan là vua bóng đá khu vực".