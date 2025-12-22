Đội tuyển Việt Nam đột phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA

TPO - Theo BXH FIFA vừa công bố ngày 22/12, ĐT Việt Nam là đội thăng tiến ấn tượng nhất khi tăng 3 bậc, vươn lên vị trí 107 thế giới.

Trong đợt FIFA Days tháng 11, chiến thắng trước ĐT Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 giúp ĐT Việt Nam được cộng thêm 5,89 điểm, nâng tổng điểm lên 1189,51.

Số điểm này giúp ĐT Việt Nam tăng 3 bậc vươn lên vị trí 107 thế giới, cùng Singapore trở thành hai đội tuyển tăng hạng mạnh nhất trong kỳ này. Việc cải thiện thứ hạng này mang đến cơ hội để Những chiến binh Sao vàng trở lại tốp 100, và cũng đặc biệt có ý nghĩa khi AFC chuẩn bị ra mắt AFC Nations League với vị trí trên BXH FIFA quyết định các hạng đấu.

Cũng tại BXH vừa công bố, Thái Lan giảm một bậc, xuống hạng 96. Malaysia thậm chí trở thành đội tuyển gây thất vọng nhất khi tụt 5 bậc, rơi xuống vị trí 121 thế giới, đồng thời là đội giảm thứ hạng nhiều nhất và mất điểm nhiều nhất trên BXH FIFA tháng 12, với mức giảm lên tới 22,52 điểm.

Điều này xuất phát từ án phạt xử thua của FIFA đối với Malaysia trong 3 trận giao hữu dịp FIFA Days vì gian lận nhập tịch nên số điểm giảm mạnh. Thời gian tới nếu kết quả kháng cáo lên Tòa án Thể thao quốc tế thất bại, Malaysia sẽ tiếp tục bị AFC xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 và thứ hạng sẽ còn bị giảm sâu.

Trên bình diện thế giới, Tây Ban Nha tiếp tục giữ ngôi số 1, theo sau là Argentina, Pháp, Anh, Brazil và Bồ Đào Nha.