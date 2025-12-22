Giải Golf hữu nghị Suntory Pepsico Việt Nam 2025 hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng cho bệnh nhi ung thư

Giải Golf hữu nghị Suntory PepsiCo Việt Nam lần thứ 22 năm 2025 đã tổ chức thành công tại sân Golf Taekwang Jeongsan, Nhơn Trạch, Đồng Nai, quy tụ hơn một trăm golf thủ trong nước và quốc tế trong một sự kiện thể thao ý nghĩa, tôn vinh tinh thần hợp tác và sẻ chia.

Với hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, Suntory PepsiCo Việt Nam không chỉ tiên phong trong sản xuất và kinh doanh mà còn kiên định thực hiện các chương trình phát triển bền vững. Khởi đầu từ năm 2003, Giải Golf hữu nghị Suntory PepsiCo Việt Nam đã trở thành một hoạt động tiêu biểu, thể hiện cam kết của Suntory PepsiCo và các đối tác chiến lược về mục tiêu “chia sẻ giá trị cùng cộng đồng”, vươn tầm từ khởi điểm là một sự kiện tri ân đối tác để trở thành một nền tảng tạo ra giá trị chung cho xã hội.

Dấu ấn hơn hai thập kỷ

Từ năm 2007, Suntory PepsiCo Việt Nam đã đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh, gây quỹ hơn 25 tỷ đồng thông qua Giải Golf hữu nghị Suntory PepsiCo Việt Nam để thực hiện các hỗ trợ về y tế, giáo dục và cứu trợ sau thiên tai. Những đóng góp của Suntory PepsiCo Việt Nam và các đối tác đã mang lại tác động thiết thực, bao gồm:

• 380 ca phẫu thuật tim cho trẻ em

• Xây dựng 6 trung tâm y tế và 4 trường mầm non

• Cung cấp nước sạch cho hơn 30.000 người dân

• Hỗ trợ điều trị cho hơn 500 bệnh nhi ung thư

Những nỗ lực này không chỉ giải quyết các thách thức cấp bách của cộng đồng mà còn đem đến niềm hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Đây chính là minh chứng sống động cho giá trị cốt lõi “Đóng góp lại cho xã hội” mà Suntory PepsiCo Việt Nam luôn theo đuổi.

Góc nhìn từ người lãnh đạo

Ông Ashish Joshi, Tổng Giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam, chia sẻ:

“Trong hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam với tầm nhìn ‘Phát triển vì những điều tốt đẹp’, chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra tác động tích cực và đóng góp giá trị thiết thực cho cộng đồng nơi công ty hoạt động. Chúng tôi tự hào khi Giải Golf hữu nghị đã trở thành một nền tảng để Suntory PepsiCo Việt Nam và các đối tác cùng chia sẻ và tạo nên những điều đặc biệt có ý nghĩa lâu dài. Sáng kiến này phản ánh rõ rệt giá trị cốt lõi và cam kết phát triển bền vững của chúng tôi, qua đó công ty có thể đóng góp thúc đẩy các vấn đề y tế, giáo dục và hỗ trợ, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho những hoàn cảnh khó khăn.”

Điểm nhấn sự kiện

Điểm nhấn của Giải Golf hữu nghị Suntory PepsiCo Việt Nam 2025 là hoạt động đấu giá gây quỹ với chủ đề “Mở lối tương lai – Drive the Future Forward”. Các tác phẩm nghệ thuật được đấu giá do chính các em nhỏ sáng tác trong cuộc thi “Mizuiku – Bảo tồn nguồn nước, Nuôi dưỡng tương lai”, với mục tiêu gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức để các em viết tiếp ước mơ.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PepsiCo Đông Dương và là người sáng lập Giải Golf hữu nghị, chia sẻ: “Giải Golf hữu nghị không chỉ là sự kiện tri ân đối tác mà còn là biểu tượng của giá trị sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng của chúng tôi. Tôi tự hào khi thấy sự kiện truyền thống này tiếp tục được duy trì và phát huy, đặc biệt trong những thời điểm đất nước đang cần sự chung tay của mỗi người để tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ và các hoàn cảnh khó khăn.”

Cam kết phát triển bền vững

Chiến lược phát triển bền vững của Suntory PepsiCo Việt Nam tập trung vào 6 trụ cột:

• Tác động tích cực đến nguồn nước

• Giảm phát thải khí nhà kính

• Thúc đẩy bao bì bền vững

• Cải thiện sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng

• Đa dạng, Bình đẳng & Hòa nhập (DEI)

• Phát triển cộng đồng và xã hội

Giải Golf hữu nghị là chương trình nằm trong trụ cột “Phát triển cộng đồng và xã hội”, thông qua hoạt động thể thao, văn hóa và hỗ trợ cộng đồng.

Bên cạnh Giải Golf hữu nghị, Suntory PepsiCo Việt Nam hiện đang triển khai nhiều chương trình nổi bật như:

• “Mizuiku – Em yêu nước sạch”: Chương trình tập trung giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam về bảo tồn nguồn nước thuộc khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Suntory PepsiCo Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

• “Water of Life: Bảo tồn nguồn nước - Vì một Việt Nam xanh”: Chương trình tích cực triển khai trồng rừng đầu nguồn, với mục tiêu tái tạo nguồn nước, tăng cường hấp thụ khí nhà kính và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

• “Helping Hands” (Vòng tay Nhân ái): Chương trình thiện nguyện do cán bộ nhân viên Suntory PepsiCo Việt Nam thực hiện, với 165 hoạt động thiện nguyện, bao gồm hỗ trợ cơ sở vật chất, kiến tạo hàng chục “ngôi trường hạnh phúc” và hỗ trợ hàng ngàn hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn trên cả nước.

Những chương trình nêu trên một lần nữa càng khẳng định cam kết của Suntory PepsiCo Việt Nam trong việc chung tay vì sự phát triển bền vững của đất nước.