Ngôi sao Nhật Bản đứt dây chằng, mất World Cup 2026

TPO - Ngôi sao người Nhật Bản, Takumi Minamino dính chấn thương nặng trong trận đấu với Auxerre tối qua và gần như chắc chắn mất World Cup 2026.

Minamino ôm mặt thất vọng vì chấn thương nặng

Tối qua, Monaco đánh bại Auxerre 2-1 ở Cúp Liên đoàn Pháp nhờ cú đúp của Mika Biereth. Tuy nhiên, chiến thắng của họ không trọn vẹn khi tiền vệ người Nhật Bản, Takumi Minamino dính chấn thương nặng và phải rời sân trong nước mắt.

Takumi Minamino gặp vấn đề ở đầu gối chân trái sau nỗ lực tranh bóng ở phút 35. Tiền vệ 30 tuổi này đổ gục xuống sân và ôm mặt đầy đau đớn. Anh gần như đã bật khóc và phải nằm cáng rời sân. Sau đó, anh được chuyển thẳng đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị.

Sau trận đấu, HLV Monaco - Pocognoli thừa nhận Minamino dính chấn thương nặng. Ông cho biết: “Tôi không biết liệu cậu ấy có bị đứt dây chằng chéo đầu gối hay không. Chúng tôi hy vọng chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng kết quả các cuộc kiểm tra ban đầu không khả quan”.

Truyền thông Pháp sau đó đưa tin Minamino đã bị đứt dây chằng và xem như mất World Cup 2026, giải đấu sẽ khai mạc sau khoảng 6 tháng nữa. Các chấn thương dây chằng đầu gối cần 7 đến 9 tháng để hồi phục hoàn toàn, và Minamino cần có “phép màu” để trở lại trước giải đấu lớn nhất hành tinh.

Mất Minamino là tổn thất lớn với Monaco cũng như đội tuyển Nhật Bản. Ở mùa giải này, Minamino đã thi đấu tổng cộng 22 trận trên mọi đấu trường cho Monaco, ghi 4 bàn thắng và kiến tạo 3 bàn. Ở cấp độ đội tuyển, cựu ngôi sao Liverpool cũng có 22 trận, ghi 9 bàn cho Nhật Bản trong vòng 2 năm qua.