Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ngôi sao Nhật Bản đứt dây chằng, mất World Cup 2026

A Phi

TPO - Ngôi sao người Nhật Bản, Takumi Minamino dính chấn thương nặng trong trận đấu với Auxerre tối qua và gần như chắc chắn mất World Cup 2026.

minamino-dut-day-chang.jpg
Minamino ôm mặt thất vọng vì chấn thương nặng

Tối qua, Monaco đánh bại Auxerre 2-1 ở Cúp Liên đoàn Pháp nhờ cú đúp của Mika Biereth. Tuy nhiên, chiến thắng của họ không trọn vẹn khi tiền vệ người Nhật Bản, Takumi Minamino dính chấn thương nặng và phải rời sân trong nước mắt.

Takumi Minamino gặp vấn đề ở đầu gối chân trái sau nỗ lực tranh bóng ở phút 35. Tiền vệ 30 tuổi này đổ gục xuống sân và ôm mặt đầy đau đớn. Anh gần như đã bật khóc và phải nằm cáng rời sân. Sau đó, anh được chuyển thẳng đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị.

Sau trận đấu, HLV Monaco - Pocognoli thừa nhận Minamino dính chấn thương nặng. Ông cho biết: “Tôi không biết liệu cậu ấy có bị đứt dây chằng chéo đầu gối hay không. Chúng tôi hy vọng chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng kết quả các cuộc kiểm tra ban đầu không khả quan”.

Truyền thông Pháp sau đó đưa tin Minamino đã bị đứt dây chằng và xem như mất World Cup 2026, giải đấu sẽ khai mạc sau khoảng 6 tháng nữa. Các chấn thương dây chằng đầu gối cần 7 đến 9 tháng để hồi phục hoàn toàn, và Minamino cần có “phép màu” để trở lại trước giải đấu lớn nhất hành tinh.

Mất Minamino là tổn thất lớn với Monaco cũng như đội tuyển Nhật Bản. Ở mùa giải này, Minamino đã thi đấu tổng cộng 22 trận trên mọi đấu trường cho Monaco, ghi 4 bàn thắng và kiến tạo 3 bàn. Ở cấp độ đội tuyển, cựu ngôi sao Liverpool cũng có 22 trận, ghi 9 bàn cho Nhật Bản trong vòng 2 năm qua.

A Phi
#Takumi Minamino #Monaco #Nhật Bản #World Cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục