Bốc thăm World Cup 2026: Bảng 'tử thần' không xuất hiện

TPO - Rạng sáng 6/12 (theo giờ Việt Nam), lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 đã được diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington DC (Mỹ).

Trước khi phần bốc thăm diễn ra, chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao giải thưởng hòa bình của FIFA cho tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Mỹ nhận tấm huy chương rồi nhận được những lời khen từ ông Infantino.

Sau hơn 1 giờ 30 phút, phần bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2026 đã diễn ra.

Bảng tử thần không xuất hiện tại kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Ba nước chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada đều nằm ở những bảng đấu khá dễ thở. Họ có thể sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp mà không gặp quá nhiều trở ngại.

Bảng I được đánh giá là bảng đấu hấp dẫn nhất với sự hiện diện của Pháp, Senegal, Na Uy và đội tuyển giành thắng lợi tại nhánh đấu thứ 2 của vòng play-off liên lục địa. Đội tuyển Pháp sẽ phải đụng độ hai đối thủ không dễ bị bắt nạt là Senegal và Na Uy. Đội tuyển đến từ châu Phi sở hữu nhiều ngôi sao thi đấu tại châu Âu và đang nằm trong top 20 trên BXH FIFA. Trong khi Na Uy là đội tuyển đã toàn thắng cả 8 trận đấu tại vòng loại. Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển châu Âu này hứa hẹn rất đáng xem bởi họ có hai siêu sao hàng đầu của bóng đá đương đại là Mbappe và Haaland.

Một số ứng viên vô địch khác như Tây Ban Nha, Đức, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha đều có những bảng đấu khá thuận lợi và sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng. ĐKVĐ Argentina nằm ở bảng J cùng Áo, Jordan và Algeria. Lionel Messi sẽ tái ngộ đại kình địch Cristiano Ronaldo ở vòng tứ kết nếu cả hai đội tuyển cùng kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1.

Trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa Nam Phi và chủ nhà Mexico trên sân vận động Aztec tại Mexico vào ngày 11/6.

Các bảng đấu tại World Cup 2026

Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, Đan Mạch/Bắc Macedonia/CH Séc/Ireland

Bảng B: Canada, Italia/Bắc Ireland/Wales/Bosnia and Herzegovina, Qatar, Thụy Sỹ

Bảng C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland

Bảng D: Mỹ, Paraguay, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ/Romania/Slovakia/Kosovo

Bảng E: Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Ba Lan/Albania/Ukraine/Thụy Điển, Tunisia

Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand

Bảng H: Tây Ban Nha, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay

Bảng I: Pháp, Senegal, Bolivia/Suriname/Iraq, Na Uy

Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan

Bảng K: Bồ Đào Nha, New Caledonia/Jamaica/CHDC Congo, Uzbekistan, Colombia

Bảng L: Anh, Croatia, Ghana, Panama