Bốc thăm vòng play-off World Cup 2026: Italia 'né' 2 hung thần

Khanh Kiều

TPO - Tối 20/11 (theo giờ Việt Nam), lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2026 đã được diễn ra tại trụ sở của LĐBĐ thế giới (FIFA).

585545370-1408940067905628-7943970534722464022-n.jpg
Nhánh đấu của các đội tuyển tham dự vòng play-off liên lục địa.

Mở đầu lễ bốc thăm, FIFA tiến hành chia các nhánh đấu và cặp đấu của vòng play-off liên lục địa. Iraq và Cộng hòa Congo là hai đội tuyển có thứ hạng tốt nhất trong 6 đội, vì vậy cả hai sẽ nằm ở hai nhánh đấu khác nhau và chỉ phải thi đấu 1 trận. Trong 6 đội tuyển tham dự vòng đấu này, Bolivia, Cộng hòa Congo, Jamaica và Iraq là các đội tuyển từng tham dự VCK World Cup.

Iraq sẽ đối đầu với Suriname hoặc Bolivia ở trận đấu quyết định cho tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở nhánh còn lại, Cộng hòa Congo sẽ đối đầu với Jamaica hoặc New Caledonia.

Sau phần bốc thăm dành cho các đội tuyển tham dự vòng play-off liên lục địa, FIFA đã chia các nhánh đấu và cặp đấu của vòng play-off khu vực châu Âu. 16 đội tuyển châu Âu được phân vào 4 nhóm hạt giống và sẽ có 4 nhánh đấu tại vòng đấu này, mỗi nhánh gồm 4 đội tuyển.

584515276-1408958094570492-7326803183861805639-n.jpg
Vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Ở nhánh đấu đầu tiên, đội tuyển Italia đối đầu với Bắc Ireland ở vòng bán kết. Nếu vượt qua đối thủ này, đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới sẽ chạm trán xứ Wales hoặc Bosnia và Herzegovina. Thầy trò Gattuso đã tránh được việc phải gặp Thụy Điển và Bắc Macedonia, đây là hai đội tuyển đã khiến Italia phải ngồi nhà xem World Cup vào các năm 2018 và 2022.

Tuy nhiên, Bắc Ai-len hoặc xứ Wales hoàn toàn có thể gây ra khó khăn cho Italia trong khuôn khổ vòng play-off. Bắc Ai-len từng gián tiếp khiến Italia mất tấm vé tham dự World Cup vào các năm 1958 và 2022.

Các trận đấu của vòng play-off World Cup 2026 sẽ diễn ra vào đợt tập trung ĐTQG vào tháng 3/2026.

