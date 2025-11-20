Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Nga lên kế hoạch mời tuyển Trung Quốc tự tổ chức một World Cup riêng?

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU) đang lên kế hoạch tổ chức một giải đấu song song với World Cup 2026, dành riêng cho các đội bóng không đủ điều kiện tham dự sự kiện của FIFA. Giải đấu này, được giới truyền thông mệnh danh là "World Cup mini", dự kiến sẽ mời các đội bóng từ các châu lục đến dự, gồm Trung Quốc, Chile…

01ba5b0b046b3a492d57a55cfd08f.jpg

Trang tin KP của Nga khẳng định Liên đoàn Bóng đá Nga (RFA) đang tìm kiếm môi trường cạnh tranh thực thụ cho đội tuyển, những người chỉ có thể thi đấu giao hữu suốt 3 năm qua vì án phạt của FIFA và UEFA.

Ý tưởng là tạo ra một sự kiện nhỏ diễn ra song song với World Cup 2026 để giúp các đội tuyển không được dự sự kiện này có một sân chơi giàu sức cạnh tranh. Các đối tác có thể được RFA nhắm đến gồm Serbia, Hy Lạp, Chile, Peru, Venezuela, Nigeria, Cameroon và Trung Quốc. Tổng cộng sẽ có tối thiểu 8 và tối đa 16 đội dự sự kiện này.

“RFU sẽ thu hút được một lượng khán giả nhất định. Xét đến việc Nga và Trung Quốc sẽ tham gia giải đấu thay thế này thì số lượng khán giả này sẽ rất đáng kể. Tóm lại, đó sẽ là một giải đấu “chữa lành” cho những đội tuyển gây thất vọng ở vòng loại World Cup 2026 vừa qua như Nigeria, Cameroon hay Serbia...”, tờ KP phân tích.

0c94d9ea644b28d5fa46e8e93c2eb.jpg
Chile là một trong số các đội tuyển có thể được mời

“Câu chuyện sẽ tương tự như Siêu giải đấu (Super League), nơi các CLB hàng đầu mơ ước thành lập để thay thế các giải đấu của UEFA. Xét về mặt cạnh tranh, hầu hết các đội được mời đều có thứ hạng quốc tế cao, và nó đủ sức thu hút NHM”.

Tờ Sina cũng rất háo hức trước viễn cảnh: “Đối với đội tuyển Trung Quốc, đây chắc chắn là một cơ hội tập huấn vô cùng quý giá, đặc biệt xét đến tình hình đáng buồn khi đội tuyển không có giải đấu nào để tham dự trong năm 2026. Do vậy, nếu ý định thành hiện thực thì nó đến vào thời điểm rất thích hợp, nhất là khi đội tuyển vừa trải qua sự thay đổi huấn luyện viên nên rất cần cơ hội cọ xát”.

Trong những tháng tới, Liên đoàn Bóng đá Nga sẽ vận động hành lang rộng rãi với các liên đoàn quốc gia được mời. Liệu kế hoạch này có thể được triển khai?

Đặng Lai
