Thể thao

Google News

Cựu đội trưởng Ryder Cup tìm đường trở lại DP World Tour sau 'cú rơi hạng' tại LIV Golf

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Henrik Stenson, golfer từng gây tranh cãi khi rời hệ thống châu Âu để gia nhập LIV Golf và bị tước quyền đội trưởng Ryder Cup, sẽ trở lại thi đấu trên DP World Tour từ mùa giải tới.

screen-shot-2025-11-20-at-140926.png

Theo nguồn tin từ Bunkered, Stenson (49 tuổi) chỉ đứng thứ 49 trên bảng xếp hạng tổng của LIV Golf 2025. Trong bối cảnh LIV Golf bắt đầu áp dụng nghiêm túc quy định rớt hạng để hướng tới sự công nhận của OWGR, các “ưu ái” từng dành cho những tên tuổi lớn đã không còn. Điều đó đồng nghĩa nếu không vượt qua vòng đấu loại của LIV Golf, Stenson sẽ buộc phải xuống thi đấu ở Asian Tour mùa 2026.

Trái ngược LIV, DP World Tour thể hiện thái độ cởi mở hơn với các cựu thành viên từng rời sang giải ly khai. Đại diện DP World Tour xác nhận, Stenson đã hoàn tất khoản phạt hơn 1 triệu bảng Anh vì tham dự LIV Golf, qua đó lấy lại tư cách thi đấu đầy đủ và mở ra cơ hội trở lại hệ thống châu Âu từ mùa sau.

Sự nghiệp của Stenson đã sa sút rõ rệt từ sau năm 2017, mùa giải anh có chiến thắng gần nhất trên PGA Tour. Trong ba mùa cuối cùng chơi trọn vẹn tại Mỹ, anh đều xếp hạng 187 hoặc thấp hơn trên bảng FedEx Cup, trước khi theo làn sóng các golfer ngoài 40 tuổi chuyển sang LIV Golf năm 2022.

Dù phong độ giảm sút, việc Stenson rời đi vào năm 2022 vẫn tạo ra làn sóng dư luận mạnh mẽ. Bởi trước đó, anh vừa được bổ nhiệm làm đội trưởng tuyển châu Âu dự Ryder Cup 2023.

Trong buổi họp báo ra mắt cương vị này, Stenson từng tuyên bố đầy quyết liệt: “Tôi hoàn toàn cam kết với cương vị đội trưởng, với đội châu Âu tại Ryder Cup và công việc hiện tại. Chúng tôi sẽ rất bận rộn với kế hoạch và tôi sẽ làm tất cả trong khả năng để mang đến chiến thắng cho đội ở Rome".

Nhưng ngay sau The Open tại St. Andrews tháng 7/2022, Stenson bất ngờ ký hợp đồng với LIV Golf và giành chiến thắng ngay ở sự kiện ra mắt tại Trump Bedminster. Quyết định đó khiến anh lập tức bị tước quyền đội trưởng tuyển châu Âu dự Ryder Cup 2023. Luke Donald được bổ nhiệm thay thế và sau đó dẫn dắt tuyển châu Âu giành liên tiếp hai chức vô địch Ryder Cup.

Sự trở lại của Stenson ở DP World Tour từ mùa tới vì thế được xem là một bước ngoặt đáng chú ý, trong bối cảnh làng golf thế giới vẫn tiếp tục chứng kiến những dịch chuyển sâu rộng giữa các hệ thống thi đấu hàng đầu.

Trọng Đạt
#Henrik Stenson #DP World Tour #LIV Golf #Ryder Cup #Golf

