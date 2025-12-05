Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định nữ Việt Nam vs nữ Malaysia, 18h30 ngày 5/12: Thắng đậm làm bàn đạp

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá nữ Việt Nam vs nữ Malaysia, SEA Games 33 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và chiều nay, đội sẽ bước vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm. Đối thủ đầu tiên của Việt Nam sẽ là Malaysia.

1920x1080-2.png

Nhận định trước trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Malaysia

Nằm ở bảng đấu khá xương xẩu với Philippines và Myanmar vốn là 2 đối thủ đầy khó chịu ở khu vực Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam hiểu rằng trước Malaysia, chiến thắng và ghi thật nhiều bàn thắng là điều bắt buộc. Tuyển nữ Malaysia sẽ được coi là “mỏ điểm” để phần còn lại trong bảng khai thác.

Nhiều khả năng nếu không xảy ra động đất thì Việt Nam, Philippines và Myanmar sẽ tranh nhau 2 tấm vé đi tiếp. Điều đó có nghĩa rằng cả 3 sẽ nhắm tới Malaysia để ghi thật nhiều bàn thắng, qua đó chuẩn bị cho tình huống cạnh tranh chỉ số phụ.

Hôm nay, các cô gái Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Malaysia và tạo ra cơn mưa bàn thắng trong ngày ra quân.

nu-vietnam-malaysia-2.jpg
5 trận gần nhất, Malaysia thua tới 4

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Việt Nam vs nữ Malaysia

Thực tế là nữ Malaysia chưa bao giờ chung mâm với Việt Nam, Philippines hay Myanmar vì bóng đá nữ nơi này không được đầu tư để phát triển. 2 năm qua, giống như các đồng nghiệp nam, Malaysia đơn giản là đưa về nhiều bản hợp đồng nhập tịch từ châu Âu hay Mỹ vốn là những nền bóng đá hàng đầu.

Nhưng không ít trong số cầu thủ này không đáp ứng được yêu cầu. Họ có 4 cầu thủ đang thi đấu tại Mỹ và châu Âu thì chỉ 1 người được triệu tập cho danh sách tham dự kỳ đại hội trên đất Thái Lan.

Ngay cả đã có cầu thủ nhập tịch, tuyển nữ Malaysia chỉ có thể sánh ngang hàng với những đội yếu của châu Á. 5 trận vừa qua họ thua tới 4 và đều là những trận thua chênh lệch. Trận thắng duy nhất của họ diễn ra trước Bangladesh, đội trong nhóm 5 cái tên đứng cuối cùng BXH châu Á.

Đến cả Hồng Kông Trung Quốc vốn là đội tuyển yếu so với Việt Nam, Malaysia cũng bị vùi dập 5-0. Hay năm ngoái, nữ Malaysia còn thua nữ Campuchia 0-2. Khi gặp gỡ ở SEA Games 32, Việt Nam cũng dễ dàng vượt qua Malaysia 3-0 dù không dùng đội hình mạnh nhất.

Qua những phân tích trên, có thể khẳng định so với Việt Nam, đội tuyển đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng AFC, tuyển nữ Malaysia gần như không có cửa gây bất ngờ. Vấn đề là Việt Nam có hoàn thành nhiệm vụ ghi nhiều bàn hay không khi một số trụ cột hội quân muộn vì bận tham dự Cúp C1 châu Á cùng CLB TPHCM?

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs nữ Malaysia

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Huỳnh Như.

Nữ Malaysia: Ezza Ashikin, Amurah Rahman, Juliana Barek, Siti Nurfaizah, Tegen Butler, Jaciah Jumilis, Najwa Irdina, Lyana Sober, Haindee Mosroh, Dian Adilah, Intan Sarah.

Dự đoán tỷ số: nữ Việt Nam 6-0 nữ Malaysia

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
