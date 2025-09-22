Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Giải nữ VĐQG: Huỳnh Như toả sáng, TP Hồ Chí Minh I vẫn ngậm ngùi nhìn Hà Nội vô địch lượt đi

Tiểu Phùng

Cú 'đúp" của tiền đạo đội tuyển Việt Nam Huỳnh Như chỉ đủ giúp TPHCM I giành 1 điểm trong cuộc đối đầu với Hà Nội ở vòng 5 giải bóng đá nữ VĐQG-cúp Thái Sơn Bắc 2025. 

anh-chup-man-hinh-2025-09-22-luc-205451.png
Hà Nội vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG-cúp Thái Sơn Bắc 2025

Tâm điểm của lượt 5 là cuộc đọ sức giữa TP Hồ Chí Minh I và Hà Nội. Bất ngờ xảy ra khi bàn thắng mở tỷ số trận đấu đến từ sớm. Phút thứ 9, Vũ Thị Hoa tăng tốc vượt qua cả Hồng Nhung lẫn Cù Thị Huỳnh Như và dứt điểm chuẩn xác khai thông thế bế tắc cho Hà Nội.

Để thua sớm, TP Hồ Chí Minh I tràn lên tấn công nhưng vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ đội bóng thủ đô. Trong cả hiệp 1, TP Hồ Chí Minh I không thể tìm đường vào khung thành đối phương. Ngược lại, Hà Nội có quyền tiếc nuối với những pha phản công bị bỏ lỡ và bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

anh-chup-man-hinh-2025-09-22-luc-205610.png

Bước sang hiệp 2, Hà Nội một lần nữa có bàn thắng khi Phạm Hải Yến đá phạt đền thành công. Phải đến phút 60, từ sai lầm của hàng thủ Hà Nội, Huỳnh Như băng vào dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 72, vẫn là tiền đạo đội trưởng đội tuyển Việt Nam tung cú sút phạt rất đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho TP Hồ Chí Minh I.

Huỳnh Như tỏa sáng giữ lại 1 điểm cho đồng đội nhưng Hà Nội vẫn là đội dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt 5. Trận đấu còn lại giữa Phong Phú Hà Nam và Than KSVN kết thúc với tỷ số hoà 0-0.

Tiểu Phùng
