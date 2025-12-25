HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK châu Á 2026

TPO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục trao trọng trách dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia cho HLV Mai Đức Chung tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, giải đấu có ý nghĩa then chốt khi kết quả sẽ được tính để xét suất tham dự World Cup nữ 2027.

Quyết định được đưa ra trên cơ sở đồng thuận cao giữa VFF và HLV Mai Đức Chung, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về sự ổn định, kế thừa và tính liên tục trong công tác huấn luyện. Trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn chưa đầy ba tháng chuẩn bị trước khi bước vào VCK châu Á diễn ra đầu tháng 3/2026 tại Australia, việc giữ nguyên bộ khung ban huấn luyện được xem là lựa chọn tối ưu.

Sau SEA Games 33, nhiệm vụ đặt ra với đội tuyển nữ không chỉ là duy trì phong độ mà còn nâng tầm chuyên môn để đáp ứng yêu cầu khắt khe của sân chơi châu lục. Theo kế hoạch, trong tháng 1/2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung và tập huấn tại Trung Quốc, dự kiến thi đấu hai trận giao hữu. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sang Australia, nước chủ nhà Asian Cup 2026, để tiếp tục tập huấn đợt hai và đá thêm một trận giao hữu trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Trong quỹ thời gian chuẩn bị không dài, HLV Mai Đức Chung, người gắn bó nhiều năm với bóng đá nữ Việt Nam, am hiểu sâu sắc về lực lượng, tâm lý cầu thủ cũng như đặc thù thi đấu của khu vực, được đánh giá là nhân tố phù hợp nhất để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả chuyên môn.

Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển khẳng định đây là lựa chọn hợp lý trong giai đoạn mang tính bản lề: “HLV Mai Đức Chung là người có uy tín, giàu kinh nghiệm và đã chứng minh năng lực qua nhiều giải đấu lớn. Các cầu thủ hiểu rõ triết lý, phương pháp huấn luyện của ông, trong khi HLV trưởng nắm rất rõ năng lực, tâm lý và đặc điểm từng cầu thủ. Điều đó giúp đội tuyển duy trì sự kế thừa về lực lượng, chiến thuật và định hướng phát triển”.

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ VFF, đồng thời khẳng định sẽ cùng ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, hướng tới mục tiêu thi đấu với phong độ cao nhất tại VCK Asian Cup nữ 2026.

VFF đặt niềm tin rằng, với sự ổn định trên băng ghế huấn luyện cùng quá trình chuẩn bị bài bản, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, qua đó khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.