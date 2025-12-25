Khánh Hòa sẵn sàng cho Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2026

TPO - Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, với chủ đề “Đón ánh bình minh” sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 3/2026, dự kiến thu hút khoảng 15.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và báo Tiền Phong chiều 25/12.

Ngày 25/12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với báo Tiền Phong nhằm trao đổi, thống nhất việc phối hợp tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.

Tham dự buổi làm việc, về phía UBND tỉnh Khánh Hòa có ông Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Về phía báo Tiền Phong có nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập làm trưởng đoàn.

Nhà báo Trần Thị Thu Huyền – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện trình bày kế hoạch của giải.

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, với chủ đề “Đón ánh bình minh" được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa cuối tháng 3/2026. Đây là sự kiện văn hóa – thể thao – du lịch có ý nghĩa quan trọng, nhằm quảng bá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú, đa dạng cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân Khánh Hòa; đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước, khẳng định chủ quyền biển đảo và truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường.

Video buổi làm việc giữa UBND tỉnh Khánh Hòa với báo Tiền Phong về Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.

Bên cạnh đó, giải đấu còn góp phần khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng; xây dựng cộng đồng chạy bộ bền vững, đoàn kết, giàu lòng nhân ái, qua đó thúc đẩy mục tiêu đưa Nha Trang – Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch – thể thao biển của Việt Nam và khu vực, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Giải đấu thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao của Cục Thể dục Thể thao, quy tụ các vận động viên chuyên nghiệp cũng như phong trào trong nước và quốc tế. Dự kiến có khoảng 15.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 4 cự ly: 42km, 21km, 10km và 5km. Thời gian tổ chức giải dự kiến kéo dài 3 ngày, từ 27-29/3/2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Long Biên đánh giá Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong là sự kiện thể thao có quy mô lớn, được tổ chức bài bản, hoành tráng và mang ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt là các hoạt động mang tính thiêng liêng như lễ thượng cờ.

Ông Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất cao với kế hoạch tổ chức giải, đồng thời đề nghị sau buổi làm việc, báo Tiền Phong sớm gửi kế hoạch chi tiết, chương trình cụ thể, tiến độ từng hạng mục và phân định rõ trách nhiệm giữa các bên để UBND tỉnh có cơ sở chỉ đạo các sở, ngành chủ động triển khai.

Ông Nguyễn Long Biên cũng đề nghị báo Tiền Phong phối hợp với Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, qua đó lan tỏa hình ảnh của giải đấu cũng như hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè, du khách và cộng đồng runner trong, ngoài nước.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, báo Tiền Phong và tỉnh Khánh Hòa đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, bám sát tiến độ, thường xuyên phối hợp, khớp nối công việc và báo cáo tình hình triển khai. Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục hoàn thiện các nội dung cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tổ chức giải đúng kế hoạch.

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Nhà báo Phùng Công Sưởng, với hệ thống hạ tầng, giao thông, lưu trú và cơ sở vật chất đồng bộ, Khánh Hòa được đánh giá là một trong những địa phương thuận lợi nhất trong số các tỉnh, thành từng đăng cai giải. “Công tác truyền thông sẽ được báo Tiền Phong triển khai sớm, tập trung quảng bá các địa danh du lịch, sản vật địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh Khánh Hòa đến đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh.