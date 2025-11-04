Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong sẽ diễn ra tại Khánh Hòa vào tháng 3/2026

TPO - Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2026 tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham dự của 12.000 - 15.000 vận động viên trong nước và quốc tế, thi đấu ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Ngày 3/11, UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với Báo Tiền Phong về việc phối hợp triển khai tổ chức Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026.

UBND tỉnh Khánh Hòa ﻿làm việc với Báo Tiền Phong.

Tại buổi làm việc, Nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện báo Tiền Phong đã giới thiệu khái quát về lịch sử, quy mô của giải.

Nhà báo Trần Thị Thu Huyền giới thiệu khái quát về giải đấu.

Về Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2026 tại tỉnh Khánh Hòa; có thông điệp "Triệu bước chân - Một khát vọng Việt Nam" với sự tham dự của 12.000 - 15.000 vận động viên trong nước và quốc tế, thi đấu ở các cự ly 5km, 10km, 21km, 42km trên các cung đường chạy dọc tuyến đường biển Trần Phú, Phạm Văn Đồng (các phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Bắc Nha Trang).

Đại diện Báo Tiền Phong trình bày các phương án về cung đường chạy của giải.

Giải Tiền Phong Marathon 2026 - Khánh Hòa hướng tới trở thành giải chạy biểu tượng quốc gia, mang tầm vóc quốc tế, kết nối thể thao - văn hóa - du lịch; lan tỏa tinh thần yêu nước, khẳng định chủ quyền biển đảo, đồng thời quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa như một điểm đến thể thao - du lịch hàng đầu khu vực.

Bên cạnh giải đấu chính (dự kiến ngày 29/3), trong các ngày diễn ra sự kiện giải chạy (dự kiến từ ngày 25 đến 28/3), vận động viên sẽ có cơ hội trải nghiệm các hoạt động bên lề như: Tham gia Lễ thượng cờ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Khánh Hòa; lễ hội âm nhạc, ẩm thực, trò chơi giải trí, trưng bày và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của vùng đất xứ Trầm…

Tại buổi làm việc, Nhà báo Trần Thị Thu Huyền mong muốn tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ công tác tổ chức, đảm bảo anh ninh trật tự, xây dựng các gian hàng OCCOP, các gian hàng ẩm thực địa phương và clip giới thiệu về địa phương. Bên cạnh đó, vận động các khách sạn, nhà hàng giảm giá cho các vận động viên trong những ngày về tham dự giải...

Sau khi nghe trình bày của Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: Giải Tiền Phong Marathon là một giải thể thao uy tín, có lịch sử lâu đời, tạo được tiếng vang cho mỗi địa phương mà giải đấu đi qua.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cảm ơn Báo Tiền Phong đã chọn Khánh Hòa là địa phương để tổ chức giải lần thứ 67, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, con người của địa phương tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Đối với các nội dung mà Báo Tiền Phong đề xuất, kiến nghị, tỉnh cơ bản thống nhất, đồng thời đề nghị Báo Tiền Phong phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh sớm xây dựng kế hoạch chi tiết của giải đấu, từ đó có cơ sở để thực hiện.

Nhà báo Trần Thị Thu Huyền tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Long Biên.

Các thành viên Báo Tiền Phong chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Biên cũng đề nghị việc xây dựng clip giới thiệu về giải đấu phải khảo sát, chọn lọc những cảnh quan đặc trưng của vùng đất, con người Khánh Hòa để đưa vào; các phương án về cung đường chạy phải tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo phù hợp, thuận lợi.