Thể thao

Google News

Chạy marathon quyên góp tiền ủng hộ dân vùng lũ Cao Bằng

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Sáng 25/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng khai mạc Giải marathon Cao Bằng mở rộng năm 2025 và phát động chung tay ủng hộ người dân chịu thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, giải năm nay có 314 vận động viên đến từ các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai đăng ký tham gia thi đấu 2 nội dung, nam, nữ, với các cự ly 5km, 10km và 21km. Sự tham gia đông đảo của các vận động viên vùng, miền sẽ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn của giải và tăng tính cạnh tranh giữa các vận động viên hướng tới đạt thành tích cao.

1.jpg
Các vận động viên tham gia giải chạy.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng Nguyễn Quốc Trung chia sẻ, Giải marathon Cao Bằng mở rộng thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ” và Ban tổ chức giải marathon Cao Bằng phát động ủng hộ, huy động đại biểu, vận động viên với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay, góp sức ủng hộ, hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh chịu thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

2.jpg
Vận động viên thi đấu sôi nổi.
3.jpg
Quyên góp tiền ủng hộ nhân dân vùng lũ Cao Bằng.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho các vận động viên; trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu.

Nguyễn Duy Chiến
