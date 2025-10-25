Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của Tỉnh Đoàn Lào Cai: Trên 13.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, các phần việc hiệu quả, sát thực tiễn

TPO - Ngày 23/10, tại Hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo báo cáo, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh với hơn 840 đội hình tình nguyện, thu hút trên 13.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều chương trình được thực hiện hiệu quả, bám sát thực tiễn như Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh.

Anh Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát biểu tại chương trình.

Tuổi trẻ toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa 47 ngôi nhà nhân ái, đổ bê tông hơn 1 km đường giao thông nông thôn, trồng mới 80.000 cây xanh, khánh thành 2 cây cầu dân sinh trị giá 700 triệu đồng và tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, 25 lớp dạy bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước cho hơn 1.000 thiếu nhi được mở; hơn 400 suất quà trao cho học sinh khó khăn; chương trình “Tiếp sức người bệnh” tiếp tục được duy trì.

Trao thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Đáng chú ý, Tỉnh Đoàn thành lập 26 đội hình thanh niên tình nguyện tại 13 xã có tuyến đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên đi qua, huy động hơn 2.000 lượt đoàn viên tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ công trình trọng điểm quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai biểu dương tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh, đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân rộng các mô hình hay, gắn phong trào tình nguyện với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên; đồng thời tặng Bằng khen của Tỉnh đoàn cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các chiến dịch hè.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025, xác định phương hướng giai đoạn 2025-2030.

Giai đoạn 2022-2025, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả nổi bật. LLVT tỉnh đã tổ chức 8 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, đóng góp gần 3.560 ngày công giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Các chương trình “Xuân đoàn kết – Tết thắm tình quân dân”, “Xuân biên cương đoàn kết – Tết thắm tình quân dân”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được duy trì, tặng hơn 12.000 suất quà và hơn 25.000 chiếc bánh chưng cho người dân vùng biên. LLVT tỉnh cũng tổ chức 55 đợt, với 1.850 lượt đoàn viên tham gia dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, khu tưởng niệm trên địa bàn.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025, xác định phương hướng giai đoạn 2025-2030 do Bộ CHQS tỉnh Lào Cai tổ chức.

Công tác xây dựng Đoàn gắn với xây dựng Đảng được chú trọng. Toàn lực lượng đã bồi dưỡng, giới thiệu hơn 450 đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng, trong đó 229 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.