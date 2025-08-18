Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Lào Cai tổng lực ra quân hỗ trợ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Đức Anh

TPO - Hàng trăm đoàn viên, thanh niên các xã Thác Bà, Mường Lai, Lục Yên, Xuân Quang, Thượng Hà, Xuân Hòa, Bảo Yên, Phúc Khánh, Cẩm Nhân, Yên Thành (tỉnh Lào Cai) đã đồng loạt ra quân hỗ trợ thi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Đây là đợt tổng lực của Tỉnh Đoàn Lào Cai nhằm quyết tâm cùng các đơn vị đưa công trình trọng điểm quốc gia sớm về đích.

533216256-1073277311663138-3471312195128868450-n-1.jpg
Những ngày qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai﻿ đã thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra, động viên và chỉ đạo công tác thanh niên﻿ tại nhiều xã có đường dây đi qua như Thác Bà, Mường Lai, Lục Yên, Xuân Quang, Thượng Hà, Xuân Hòa, Bảo Yên, Phúc Khánh, Cẩm Nhân, Yên Thành.
531603228-1073277294996473-6143582934299384026-n.jpg
Tại mỗi điểm, đoàn công tác đều làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, thống nhất phương án triển khai, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời, chặt hạ cây cối, giải phóng hành lang tuyến. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên﻿ xã Khánh Hòa đã tham gia hỗ trợ hộ gia đình ông Trương Văn Long (khu vực VT113–VT114, thôn Quyết Thắng) di dời phục vụ thi công.
532945972-1073495544974648-6233669331403432466-n.jpg
Khoảng cột VT260-VT26, lực lượng thanh niên tình nguyện﻿ cũng đã khẩn trương giải tỏa hành lang, di chuyển vật kiến trúc.
533407540-1074144814909721-8346450150123635936-n.jpg
Hàng trăm đoàn viên, thanh niên các xã Bảo Yên, Khánh Hòa, Phúc Khánh, Tân Lĩnh, Lục Yên đồng loạt ra quân﻿.
532917180-1074148121576057-1021129978409004513-n.jpg
Tháo dỡ, di dời nhà cửa
532215931-1074144788243057-2451341315585391915-n.jpg
534193879-1074399394884263-8158611828471021586-n.jpg
Đoàn viên, thanh niên﻿ hỗ trợ người dân chặt hạ cây cối﻿ trong hành lang tuyến tại khu vực khoảng trụ VT160-VT161 thuộc thôn Cây Mơ xã Lục Yên.
534926490-1075104858147050-1476583082552362650-n.jpg
Tại xã Mường Lai, đoàn viên, thanh niên﻿ hỗ trợ người dân chặt hạ cây cối trong hành lang tuyến tại khu vực khoảng trụ VT174-VT175
534715036-1075264834797719-5883085103255722705-n.jpg
532939756-1075104824813720-6834923640297247825-n.jpg
Cũng tại xã Mường Lai, lực lượng thanh niên hỗ trợ hộ gia đình bà Cam Thị Cử tháo dỡ, di dời﻿ nhà ở tại khu vực khoảng trụ VT172-VT173
532041714-1074399338217602-7372327306323949859-n.jpg
Anh Hà Đức Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai﻿ tặng quà, động viên đội thanh niên tình nguyện.

Trong đợt hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, tuổi trẻ các xã đã chung sức tham gia chặt hạ cây cối trong hành lang tuyến. Chỉ tính diện tích cây cối phải xử lý ở địa bàn một số xã lên tới hơn 183.000m2 (trong đó, xã Xuân Quang khoảng 27.500m2, Thượng Hà – Xuân Hòa hơn 90.500m2, Bảo Yên hơn 31.800m2 và Phúc Khánh trên 33.600m2.

Đức Anh
#Lào Cai #đường dây 500kV #tuổi trẻ #thanh niên #hỗ trợ thi công #dự án quốc gia #di dời nhà #Đoàn viên

