Tuổi trẻ Lào Cai tổng lực ra quân hỗ trợ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Trong đợt hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, tuổi trẻ các xã đã chung sức tham gia chặt hạ cây cối trong hành lang tuyến. Chỉ tính diện tích cây cối phải xử lý ở địa bàn một số xã lên tới hơn 183.000m2 (trong đó, xã Xuân Quang khoảng 27.500m2, Thượng Hà – Xuân Hòa hơn 90.500m2, Bảo Yên hơn 31.800m2 và Phúc Khánh trên 33.600m2.