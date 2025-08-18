Tuổi trẻ Lào Cai tổng lực ra quân hỗ trợ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

TPO - Hàng trăm đoàn viên, thanh niên các xã Thác Bà, Mường Lai, Lục Yên, Xuân Quang, Thượng Hà, Xuân Hòa, Bảo Yên, Phúc Khánh, Cẩm Nhân, Yên Thành (tỉnh Lào Cai) đã đồng loạt ra quân hỗ trợ thi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Đây là đợt tổng lực của Tỉnh Đoàn Lào Cai nhằm quyết tâm cùng các đơn vị đưa công trình trọng điểm quốc gia sớm về đích.
Trong đợt hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, tuổi trẻ các xã đã chung sức tham gia chặt hạ cây cối trong hành lang tuyến. Chỉ tính diện tích cây cối phải xử lý ở địa bàn một số xã lên tới hơn 183.000m2 (trong đó, xã Xuân Quang khoảng 27.500m2, Thượng Hà – Xuân Hòa hơn 90.500m2, Bảo Yên hơn 31.800m2 và Phúc Khánh trên 33.600m2.