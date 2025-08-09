Hàng ngàn thanh niên 'vượt nắng, thắng mưa' hỗ trợ thi công dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

TPO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đông đảo đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại tỉnh Lào Cai và Phú Thọ thi đua sôi nổi, với tinh thần "vượt nắng thắng mưa" hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên - công trình trọng điểm quốc gia về an ninh năng lượng.

Khẩn trương hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Từ những ngày đầu tháng 8, không khí khẩn trương, cấp bách diễn ra trên khắp công trường thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Tại tỉnh Phú Thọ, tuổi trẻ các xã có dự án đã và đang góp sức để tham gia hỗ trợ thi công.

Thực hiện việc mỗi xã đăng ký đảm nhận ít nhất 2 khoảng cột, anh Nguyễn Văn Huy - Bí thư Đoàn xã Thái Hoà đã khẩn trương đi khảo sát hành lang tuyến 2 khoảng cột VT404 - VT405 và VT405 - VT406 trên địa bàn, xác định các phần việc cụ thể.

Đoàn viên thanh niên xã Dân Chủ chặt hạ cây cối, giải tỏa tuyến hành lang. Ảnh: BTC

Đoàn xã đã cử cán bộ trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng hành lang tuyến. Trước sự kiên trì và thuyết phục của thanh niên, các hộ gia đình đã đồng ý cho đơn vị thu mua tiến hành chặt hạ toàn bộ diện tích cây dưới hành lang.

Để công việc diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, Đoàn xã Thái Hòa đã huy động 40 đoàn viên thanh niên hỗ trợ, trong đó có những chiến sĩ thuộc lực lượng Công an, Quân đội tham gia tháo dỡ vật kiến trúc, hỗ trợ thu gom những cây không bán được để người dân làm củi, góp phần dọn dẹp sạch sẽ hành lang tuyến.

Anh Nguyễn Văn Huy cho biết, anh cảm thấy tự hào khi được đóng góp sức mình vào dự án trọng điểm quốc gia và xúc động trước tinh thần làm việc hăng say của lực lượng đoàn viên, không quản ngại khó khăn.

Đây là cơ hội để tuổi trẻ địa phương phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đồng hành cùng đất nước trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cũng với tinh thần khẩn trương, Đoàn xã Dân Chủ đã được bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ vận động và hỗ trợ người dân chặt hạ cây cối tại hành lang hai khoảng cột VT363-VT364 và VT367-VT368. Trong ngày 8/8, tuổi trẻ xã Dân Chủ đã ra quân hỗ trợ chặt hạ toàn bộ số cây nhỏ không bán được để người dân lấy củi. Các hộ dân đang khẩn trương bán và thu hoạch số cây bạch đàn, dự kiến bàn giao mặt bằng xong trước ngày 10/8.

Hoàn thành hỗ trợ phát quang hành lang tuyến tại 19 khoảng cột

Theo báo cáo T.Ư Đoàn, ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện đã đồng loạt ra quân trên khắp các địa bàn có đường dây đi qua. Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", các tình nguyện viên, bao gồm đoàn viên, thanh niên địa phương, sinh viên và cả các chiến sĩ trẻ thuộc lực lượng vũ trang, đã đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Đoàn viên, thanh niên Lào Cai tham gia hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa giúp hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ảnh: BTC

Các tình nguyện viên tham gia tích cực tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Chung tay giúp các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, chuồng trại và các vật kiến trúc nằm trong hành lang tuyến.

Hàng trăm thanh niên đã cùng nhau chặt hạ cây cối, phát quang bụi rậm trên các sườn đồi, mở đường cho việc kéo dây. Mỗi xã đăng ký đảm nhận ít nhất 2 khoảng cột để triển khai thực hiện.

Tính đến ngày 8/8, đã có 21/24 Đoàn xã triển khai ra quân hỗ trợ theo đề nghị của BQL Dự án với gần 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; đã hỗ trợ tháo dỡ 33 công trình nhà ở, vật kiến trúc; hoàn thành hỗ trợ phát quang hành lang tuyến tại 19 khoảng cột và đang tiếp tục triển khai hỗ trợ tại 6 khoảng cột.

Sự tham gia của lực lượng thanh niên không chỉ đẩy nhanh tiến độ thi công mà còn lan tỏa một khí thế lao động hăng say, quyết tâm trên toàn tuyến.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trực tiếp đến thăm, động viên các đội hình tình nguyện, khẳng định đây là niềm vinh dự và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các công trình trọng điểm của đất nước.

Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ di dời tài sản giúp hộ dân bị ảnh hưởng dự án. Ảnh: BTC

Để đảm bảo tiến độ dự án, trong giai đoạn "nước rút", T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Lào Cai, Phú Thọ đôn đốc các Đoàn xã có triển khai Dự án xác định rõ khối lượng công việc để điều động lực lượng tình nguyện tham gia phù hợp; thường xuyên cập nhật tình hình triển khai, phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện về Tỉnh Đoàn và Trung ương Đoàn để có chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Tiếp tục thành lập và duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện tại địa bàn, tập trung triển khai 3 nội dung trọng tâm là tuyên truyền vận động người dân đồng thuận; phát quang hành lang tuyến; hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa, công trình phụ trợ, vật kiến trúc.