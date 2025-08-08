Người trẻ đua trend 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

TPO - Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được phát động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với hai hashtag chủ đạo là #ToiYeuToQuocToi và #TuHaoVietNam, chiến dịch kêu gọi mỗi người trẻ, các nhà sáng tạo nội dung (KOLs, KOCs, TikToker) thể hiện tình yêu quê hương đất nước theo cách riêng của mình.

Ngày 8/8, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức phát động Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề "Thử thách #TuHaoVietNam".

Yêu nước không chỉ là cảm xúc

Chiến dịch được tổ chức trên quy mô toàn quốc với mục tiêu sáng tạo, hiện đại, tiếp cận đông đảo đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng.

Từ đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, khuyến khích thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động, việc làm cụ thể, những câu chuyện ý nghĩa và lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm (thứ 6 từ phải sang) cùng các đại biểu, đoàn viên thanh niên chụp ảnh check-in phát động Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam kêu gọi các KOL, KOC, TikToker, những người có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội, hãy cùng thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong giới trẻ. Hãy để sáng tạo của các bạn trở thành động lực, để tinh thần trách nhiệm trở thành xu hướng, để mỗi nội dung các bạn tạo ra sẽ góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thanh niên Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng, yêu nước không chỉ là cảm xúc mà là hành động cụ thể từ những khoảnh khắc giản dị đời thường đến những đóng góp lớn lao cho cộng đồng. Với hashtag #ToiYeuToQuocToi, chúng tôi mong muốn các bạn trẻ sẽ thể hiện tình yêu Tổ quốc theo cách riêng, bằng một video ngắn gọn, truyền tải sáng tạo những câu chuyện truyền cảm hứng, một hành động tử tế để từng dòng cảm xúc, từng phút giây chia sẻ sẽ vẽ nên một Việt Nam tự hào, tự lực, và tỏa sáng trong không gian số", anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Đoàn viên, hội viên thanh niên hưởng ứng Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

﻿Ảnh: Xuân Tùng

"Flex" lòng yêu nước qua video clip và ảnh check-in

Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra từ nay đến ngày 2/9/2025.

Chiến dịch khuyến khích công dân Việt Nam, nhất là người trẻ sáng tạo các video ngắn (từ 30 giây đến 3 phút) và lan tỏa trên tài khoản TikTok cá nhân với bộ hashtag chính thức #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #ProudVietnam #TYTQT. Nội dung video được thực hiện theo chủ đề của 4 chặng.

Không chỉ có video, một bức ảnh đẹp cùng lá cờ Tổ quốc tại một cột mốc chủ quyền, một địa chỉ đỏ, hay đơn giản là một công trình đổi mới của đất nước, kèm theo vài dòng cảm xúc chân thành trên Facebook hoặc Instagram cũng đủ để lan tỏa tình yêu quê hương. Chú thích cũng kèm các hashtag chính thức của cuộc thi #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #TYTQT.

Đoàn viên thanh niên chụp ảnh check-in hưởng ứng Chiến dịch truyền thông. Ảnh: Xuân Tùng

Kết thúc Chiến dịch, Ban Tổ chức lựa chọn và trao phần thưởng cho 5 video clip và 5 ảnh check-in có sự lan tỏa nhất trên nền tảng các nền tảng mạng xã hội xuyên suốt Chiến dịch. Phần thưởng gồm Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các phần quà khác đến từ các đơn vị tài trợ. Ngoài ra, ở mỗi chặng, 10 video clip và 10 ảnh check-in có sự lan tỏa nhất trên mạng xã hội cũng được trao thưởng.

Nội dung video sẽ thực hiện theo chủ đề của 4 chặng Chặng 1: “Màu cờ tôi yêu” (từ 4/8 - 10/8/2025) check-in sáng tạo cùng lá cờ Tổ quốc. Chặng 2: “Flex chất Việt” (từ 11/8 - 17/8/2025) chia sẻ, “Flex” những thành tích, câu chuyện, việc làm ý nghĩa của bản thân đã đóng góp cho cộng đồng, xã hội, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng yêu nước. Chặng 3: “Việt Nam trong tôi là…” (từ 18/8 - 24/8/2025) giới thiệu vẻ đẹp của quê hương, đất nước thông qua thước phim về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các địa chỉ đỏ, những nét văn hóa đặc sắc, ẩm thực độc đáo hoặc những công trình, thành tựu đổi mới của đất nước. Chặng 4: “Tự hào Việt Nam” (từ 25/8 - 2/9/2025) tự do thể hiện tình yêu, niềm tự hào về Tổ quốc một cách sâu sắc nhất hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và TikTok Việt Nam ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 - 2029.

Phát biểu tại lễ ký kết, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, chúng ta hiện có khoảng 21 triệu thanh niên nhưng mới có 10 triệu hội viên. Việc kết nối ở đây không chỉ trên thực địa mà còn phải mạnh mẽ trên không gian mạng, nơi giới trẻ đang hiện diện.

Khi các nền tảng công nghệ như TikTok cùng tổ chức Hội lan tỏa những nội dung tử tế, chúng ta sẽ chứng kiến sự hình thành của một thế hệ thanh niên Việt Nam số hóa, có trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo Thỏa thuận hợp tác, hai bên phối hợp hỗ trợ, trang bị nhiều kỹ năng sống cho thanh niên, như tự quản lý bản thân, giao tiếp và ứng xử, bảo vệ bản thân và xử lý các tình huống, quản trị tài chính cá nhân, sử dụng công nghệ và học tập, xử lý thông tin, phòng chống thông tin xấu độc.

Hai bên phối hợp tổ chức, tuyên truyền các hoạt động của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Đề án “Thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc”.

Trong đó, tập trung vào các hoạt động lớn là truyền thông của “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc”, chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”; các chương trình cổ vũ, tôn vinh thanh niên và các hoạt động xã hội khác.

Hai bên cũng phối hợp thúc đẩy kinh tế số, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; định hướng nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và tìm kiếm cơ hội việc làm, cho thanh niên thông qua nền tảng mạng xã hội TikTok (TikTok live, livetream).