Tỉnh Đoàn Quảng Ninh trao nhà nhân ái cho thanh niên khó khăn

TPO - Hai công trình “Nhà nhân ái” trao tặng cho hai Đoàn viên thanh niên gặp khó khăn do Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức thực hiện trị giá 160 triệu gắn liền với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ngày 7/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức gắn biển hai công trình “Nhà nhân ái” trên địa bàn xã Quảng Đức và xã Quảng Hà tỉnh Quảng Ninh. Đây là hai công trình do Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phát động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự lễ gắn biển có chị Nguyễn Phương Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cùng Thường trực Đảng ủy xã Quảng Đức và xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Hai công trình “Nhà nhân ái” được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng tại Chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 với tổng kinh phí hỗ trợ là 160 triệu đồng cho gia đình chị Phạm Thị Hà (xã Quảng Đức) và gia đình chị Tằng Tài Múi (xã Quảng Hà) là những hộ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức gắn biển 2 công trình "nhà nhân ái" cho thanh niên xã Quảng Đức và xã Quảng Hà.

Sau 2 tháng triển khai thi công và sự vào cuộc của các cấp chính quyền cùng Đoàn thanh niên hai xã, các ngôi nhà đã hoàn thiện khang trang và được đưa vào sử dụng.

Chị Nguyễn Phương Thảo - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cho biết, đây là 2 trong tuyến 10 công trình Nhà nhân ái do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai, nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm trong đảm bảo an sinh, xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 đã được tổ chức thực hiện bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Ban Chỉ đạo hoạt động hè cấp tỉnh. Các hoạt động cấp tỉnh và cấp phường, xã, đặc khu được tổ chức quy mô và bài bản, tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đặc biệt, khi cùng dòng chảy cả nước chuyển dịch hoạt động sang mô hình chính quyền hai cấp, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã phát động chiến dịch 30 ngày cao điểm đưa lớp “Bình dân học vụ số” về từng khu dân cư, điểm bản vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các cấp Đoàn tổ chức triển khai 125 lớp học số và 190 đợt ra quân phổ cập kỹ năng số với nhiều mô hình linh hoạt triển khai giúp đỡ cho trên 8.500 lượt người dân, trong đó phần lớn là người cao tuổi và người dân tộc thiểu số được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VneID và định danh điện tử, Cổng dịch vụ công Quốc gia, các ứng dụng AI và kỹ năng phòng tránh rủi ro khi giao dịch trực tuyến.

Cùng với đó, các cấp Đoàn trực thuộc đã tham gia tích cực các phong trào “đền ơn đáp nghĩa” tặng quà, thăm hỏi các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh liệt sĩ, thanh niên xung phong… Điển hình tối 26/7, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phát động lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh, có sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi.