Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh trao nhà nhân ái cho thanh niên khó khăn

Quốc Nam - Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai công trình “Nhà nhân ái” trao tặng cho hai Đoàn viên thanh niên gặp khó khăn do Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức thực hiện trị giá 160 triệu gắn liền với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ngày 7/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức gắn biển hai công trình “Nhà nhân ái” trên địa bàn xã Quảng Đức và xã Quảng Hà tỉnh Quảng Ninh. Đây là hai công trình do Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phát động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự lễ gắn biển có chị Nguyễn Phương Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cùng Thường trực Đảng ủy xã Quảng Đức và xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Hai công trình “Nhà nhân ái” được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng tại Chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 với tổng kinh phí hỗ trợ là 160 triệu đồng cho gia đình chị Phạm Thị Hà (xã Quảng Đức) và gia đình chị Tằng Tài Múi (xã Quảng Hà) là những hộ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

z6883338716155-5e7bfc03da4c782eecc6cafb7b26a204.jpg
z6883338697453-c26cb9ca992c25456f798010fcca44a5.jpg
z6883338745292-09cba13f645fe7399a64778dd69b45e1.jpg
z6883338724432-21ccb3b6db2e032a893d91029b13b833.jpg
Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức gắn biển 2 công trình "nhà nhân ái" cho thanh niên xã Quảng Đức và xã Quảng Hà.

Sau 2 tháng triển khai thi công và sự vào cuộc của các cấp chính quyền cùng Đoàn thanh niên hai xã, các ngôi nhà đã hoàn thiện khang trang và được đưa vào sử dụng.

Chị Nguyễn Phương Thảo - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cho biết, đây là 2 trong tuyến 10 công trình Nhà nhân ái do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai, nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm trong đảm bảo an sinh, xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 đã được tổ chức thực hiện bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Ban Chỉ đạo hoạt động hè cấp tỉnh. Các hoạt động cấp tỉnh và cấp phường, xã, đặc khu được tổ chức quy mô và bài bản, tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.

z6883338731569-989c134562db5da932cc48b1b93aecee.jpg
z6883338699053-e049973e41fe82123738a1a8e371028e.jpg
z6883338711409-7c1ec6e5cea6baa85f7f41fd849f71c3.jpg
z6883338707390-a578af7d9bd484da37a84825ec5d845b.jpg
Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đặc biệt, khi cùng dòng chảy cả nước chuyển dịch hoạt động sang mô hình chính quyền hai cấp, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã phát động chiến dịch 30 ngày cao điểm đưa lớp “Bình dân học vụ số” về từng khu dân cư, điểm bản vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các cấp Đoàn tổ chức triển khai 125 lớp học số và 190 đợt ra quân phổ cập kỹ năng số với nhiều mô hình linh hoạt triển khai giúp đỡ cho trên 8.500 lượt người dân, trong đó phần lớn là người cao tuổi và người dân tộc thiểu số được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VneID và định danh điện tử, Cổng dịch vụ công Quốc gia, các ứng dụng AI và kỹ năng phòng tránh rủi ro khi giao dịch trực tuyến.

Cùng với đó, các cấp Đoàn trực thuộc đã tham gia tích cực các phong trào “đền ơn đáp nghĩa” tặng quà, thăm hỏi các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh liệt sĩ, thanh niên xung phong… Điển hình tối 26/7, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phát động lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh, có sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi.

Quốc Nam - Hoàng Dương
#Tỉnh đoàn Quảng Ninh #Nhà nhân ái #Thanh niên khó khăn #Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 #Xây dựng cộng đồng #Đoàn thanh niên Quảng Ninh #Chương trình xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục