Mỗi tuần một câu chuyện nghĩa tình của tuổi trẻ Gia Lai

TPO - Tại xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), những người trẻ đang viết nên những câu chuyện đẹp bằng hành động tử tế và trái tim nhiệt huyết, thông qua chương trình thiện nguyện mang tên “Tuổi trẻ đồng hành chia sẻ”.

Hàng tuần, Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước phối hợp cùng Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Tuy Phước - Vân Canh (tỉnh Gia Lai) lại đến với những mảnh đời còn kém may mắn, lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm xã hội.

Dù chỉ mới hình thành, nhưng chương trình “Tuổi trẻ đồng hành chia sẻ” đã tạo ra dấu ấn riêng của tuổi trẻ xã Tuy Phước, với mô hình thiện nguyện gắn kết, không chỉ đơn thuần trao quà mà còn đồng hành dài hơi với các đối tượng được hỗ trợ.

Anh Lê Huy Thục - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước cho biết, sau 5 tuần thực hiện, chương trình đang được triển khai luân phiên, phấn đấu mỗi tuần hỗ trợ và đồng hành với một trường hợp.

Các bạn trẻ Tuy Phước lắng nghe, chia sẻ.

“Mỗi tuần, một chi đoàn sẽ phụ trách từ việc khảo sát hoàn cảnh, đề xuất hỗ trợ, viết bài truyền thông và cập nhật nhật ký trên fanpage, chuẩn bị quà, bố trí lực lượng đến tận nơi trao tặng. Mỗi lần trao quà là một lần các đoàn viên, thanh niên được tiếp cận gần hơn với cuộc sống của người yếu thế, từ đó thấu hiểu hơn, lan tỏa rộng hơn tinh thần tương trợ, sẵn sàng sẻ chia của người trẻ đối với những mảnh đời kém may mắn ở quê mình”, anh Thục chia sẻ.

Nối trái tim đến trái tim

Tại một góc nhỏ của xã Tuy Phước, ngôi nhà đơn sơ của em Trần Thanh Hương (SN 2009) trở nên rộn ràng hơn khi đón tiếp các anh chị đoàn viên thanh niên. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngay từ nhỏ, Hương sớm phải gánh vác, làm thêm nhiều việc trong dịp hè để phụ giúp gia đình. Phần quà là sự khích lệ, là hơi ấm tình người mà em không quên.

Ánh mắt bối rối nhưng tràn ngập niềm vui, Hương chia sẻ: “Lâu rồi nhà em mới có người ghé thăm đông như vậy. Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn vì được quan tâm nhiều đến thế”.

Thăm, tặng quà em Trần Thanh Hương.

Các bạn trẻ cũng đến nhà em Trương Phương Thảo (SN 2016), cùng gia đình ngồi đan từng sợi nhựa giả mây, một công việc thủ công giúp nhà Thảo kiếm thêm thu nhập. Gia đình em Thảo thuộc diện cận nghèo, anh trai khuyết tật, bố đau yếu thường xuyên. Ngoài ngày công hỗ trợ, phần quà gần 2 triệu đồng và những giờ phút các anh chị cùng nhau giúp dọn dẹp, lau chùi nhà cửa đã làm căn nhà nhỏ thêm phần ấm cúng.

Chị Tống Thị Phương Hằng, mẹ của em Thảo, xúc động nói: “Các em đến từ sớm, chẳng nề hà gì cả, ai cũng vui vẻ, làm việc như người trong nhà. Tôi thật sự xúc động và biết ơn”.

Đoàn viên thanh niên xã Tuy Phước hỗ trợ 1 ngày công đan nhựa giả mây, công việc kiếm sống của gia đình em Trương Phương Thảo.

Câu chuyện của gia đình bé Trương Lê Huyền Trân (SN 2011) được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người rơi nước mắt. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, ba là lao động chính nhưng chẳng may gặp tai nạn, phải ngồi xe lăn, một mình người mẹ gồng gánh nuôi cả gia đình.

Anh Lý Nhật Lâm (SN 1998), một thanh niên địa phương, đã đến tận nhà thăm hỏi, mang theo sự sẻ chia và lời động viên. Sự kết nối cộng đồng được khơi dậy một cách tự nhiên, với những trái tim trẻ chung một nhịp đập yêu thương, qua chương trình "Tuổi trẻ đồng hành chia sẻ".

Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước phối hợp cùng Chi đoàn Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Tuy Phước - Vân Canh đến thăm tặng quà gia đình em Trương Lê Huyền Trân.

Chương trình "Em nuôi của Đoàn".

Theo anh Lê Huy Thục - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước, ngoài chương trình “Tuổi trẻ đồng hành chia sẻ”, Đoàn xã cũng mở rộng thêm các hoạt động gắn với các mô hình như: Tủ quần áo sẻ chia, Bữa cơm nghĩa tình, Góc học tập cho em... Tất cả đều được tổ chức Đoàn quản lý, vận hành minh bạch, tạo sự tin tưởng để cộng đồng cùng chung tay.