Tranh cãi shipper tiết kiệm hơn 4 tỉ đồng trong 5 năm

TPO - Câu chuyện shipper Trung Quốc tiết kiệm được hơn 4 tỉ đồng trong 5 năm trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Người khen nam thanh niên giỏi giang, chăm chỉ. Số khác lại cho rằng bán mạng để kiếm tiền.

SCMP đưa tin một nhân viên giao đồ ăn trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi khoe số tiền tiết kiệm được trong 5 năm.

Zhang Xueqiang thu hút sự chú ý khi khoe kiếm được số tiền lớn nhờ làm shipper.

Người này tên là Zhang Xueqiang, 25 tuổi, đến từ thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc. Anh từng cùng một người bạn mở cửa hàng bán đồ ăn sáng ở quê nhà. Tuy nhiên, việc kinh doanh không được như ý, dẫn đến không chỉ đóng cửa quán ăn, mà còn gánh khoản nợ 50.000 nhân dân tệ (186 triệu đồng).

Để trả nợ, Zhang quyết định chuyển đến Thượng Hải, làm công việc giao hàng cho một nền tảng có tiếng vào năm 2020.

Cuối tháng 11, Zhang chia sẻ lên mạng xã hội đoạn video tổng kết thành quả công việc sau 5 năm. Trong đó, anh tiết lộ kiếm được tổng cộng 1,4 triệu nhân dân tệ (hơn 5,23 tỉ đồng). Trừ đi chi phí sinh hoạt và trả hết nợ, anh tiết kiệm được 1,12 triệu nhân dân tệ (4,18 tỉ đồng).

Anh cho biết trên tờ Xinmin Evening News: "Tôi không có khoản chi tiêu nào khác ngoài những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu hằng ngày. Tôi làm việc khoảng 13 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Ngoài ăn và ngủ, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dùng để giao đồ ăn cho khách".

Theo truyền thông Trung Quốc, Zhang bắt đầu làm việc lúc 10h40 sáng và kết thúc ca làm vào 1h sáng ngày hôm sau. Kỳ nghỉ duy nhất của anh là vài ngày trong dịp Tết Nguyên đán. Để đảm bảo đủ sức khỏe, nam thanh niên ngủ 8,5 giờ mỗi ngày.

Zhang kể thêm thường thực hiện thành công hơn 300 đơn hàng mỗi tháng, trung bình mất khoảng 25 phút/đơn. Tổng quãng đường giao hàng của anh lên tới 324.000 km.

Nhiều đồng nghiệp nể phục trước sự chăm chỉ của Zhang. Họ đặt cho anh những biệt danh như "Đại thần” hay “Vua đơn hàng”.

“Cậu ấy ít nói, chỉ tập trung giao đồ ăn. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đi bộ, lúc nào cũng chạy. Trong ngành của chúng tôi, làm càng chăm chỉ, càng kiếm được nhiều tiền. Zhang là trường hợp hiếm hoi vừa làm việc chăm chỉ vừa sống tiết kiệm", Yan, giám đốc trạm giao hàng tại quận Mẫn Hàng (Thượng Hải) - nơi Zhang làm việc, nói với truyền thông.

Zhang tự hào về thành quả đạt được sau 5 năm làm nghề giao đồ ăn.

Về lý do công khai tài chính trên mạng xã hội, Zhang giải thích cảm thấy hài lòng với thành quả đạt được và muốn chia sẻ điều đó với mọi người.

“Xét cho cùng tôi cũng đã trả hết nợ và tích lũy được một khoản tiết kiệm lớn nhờ làm việc chăm chỉ", Zhang tuyên bố.

Nam thanh niên dự định dùng 800.000 nhân dân tệ (2,98 tỉ đồng) để mở hai cửa hàng bán đồ ăn sáng ở Thượng Hải trong nửa đầu năm 2026. Anh cho biết dù thất bại trước đây, anh vẫn muốn thử lại lần nữa.

Câu chuyện của Zhang làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc, với người khen, kẻ chê và có cả ý kiến nghi ngờ.

Cư dân mạng bình luận: "Bạn thật tuyệt vời. Bạn là thần tượng của tôi", "Bạn là tấm gương tốt cho giới trẻ. Từng đồng tiền bạn kiếm được đều là nhờ lao động chăm chỉ", “Đừng học theo anh ta. Thu nhập này có được bằng cách bán mạng, bán sức khỏe", “Làm sao nhân viên giao đồ ăn lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Tôi nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện này"...