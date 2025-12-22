Ban Bí thư Trung ương Đoàn chúc mừng tuổi trẻ Quân đội dịp 22/12

Ngày 22/12, tại Hà Nội, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam chúc mừng Ban Thanh niên Quân đội dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025).

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao lẵng hoa của Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng Ban Thanh niên Quân đội. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao lẵng hoa T.Ư Hội LHTN Việt Nam chúc mừng Ban Thanh niên Quân đội. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi gặp, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Thanh niên Quân đội và tuổi trẻ toàn quân.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nêu rõ ý nghĩa dịp kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và mong muốn lực lượng thanh niên Quân đội tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới.

Đồng thời, lực lượng thanh niên Quân đội tiếp tục là nòng cốt trong phong trào hành động của tổ chức Đoàn, gắn kết chặt chẽ với tuổi trẻ cả nước góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Minh Triết kỳ vọng tuổi trẻ quân đội sẽ tiếp tục tinh thần xung kích, chuẩn bị tâm thế tốt nhất hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện các thắng lợi các nhiệm vụ trong năm tới, được xác định là năm của tổ chức Đoàn.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn chúc mừng Ban Thanh niên Quân đội dịp 22/12. Ảnh: Xuân Tùng

Thay mặt Ban Thanh niên Quân đội và tuổi trẻ toàn quân, Đại tá Trần Hữu Dũng – Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự quan tâm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Đại tá Trần Hữu Dũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tạo điều kiện của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, cùng các ban, đơn vị T.Ư Đoàn để thanh niên Quân đội phát huy vị thế, vai trò trong lực lượng thanh niên cả nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đoàn và phong trào, hoạt động của tuổi trẻ Việt Nam.

Đại tá Trần Hữu Dũng phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Xuân Tùng