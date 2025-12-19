Bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho tuổi trẻ Đắk Lắk

TPO - Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, đoàn viên Tỉnh Đoàn đã tổ chức viếng Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến tại Buôn Ma Thuột, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi.

Ngày 18/12, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức đoàn đến viếng Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến Buôn Ma Thuột và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi, mở đầu chuỗi hoạt động ý nghĩa trong chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến tại Buôn Ma Thuột, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tiếp đó, đoàn đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người luôn dành tình cảm đặc biệt cho thế hệ thiếu niên, nhi đồng.

Các cán bộ, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk thành kính thắp hương thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ ông cha đã hy sinh để bảo vệ độc lập của đất nước.

Tham gia hoạt động, em Lê Thị Nga (đoàn viên Trường Đại học Tây Nguyên) xúc động cho biết, chuyến viếng thăm giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử, từ đó thêm quyết tâm học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển.

Chia sẻ tại buổi lễ, anh Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành, dìu dắt Đội TNTP Hồ Chí Minh.