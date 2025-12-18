Những 'hạt nhân' lan tỏa lối sống xanh

TPO - Bằng những sáng kiến gần gũi, dễ thực hiện, các bạn trẻ Đà Nẵng đang góp phần “xanh hóa” trường học và cộng đồng. Những hành động nhỏ nhưng bền bỉ ấy góp phần lan tỏa lối sống xanh, thân thiện với môi trường.

“Xây” những thư viện xanh

Sau gần một tháng triển khai, dự án “Xây dựng mô hình Thư viện xanh” năm 2025 do Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF Việt Nam đã hỗ trợ học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn xây dựng những góc thư viện thân thiện với môi trường.

Không gian Thư viện xanh thu hút học sinh.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia, nhóm học sinh trường THPT Phan Châu Trinh bắt tay thực hiện dự án Mộc Thư Niên với việc xây dựng không gian thư viện xanh phiên bản thực tế và số hóa.

Nhóm bạn trẻ đã xây dựng website để quảng bá các hoạt động, đồng thời, giúp học sinh có thể đọc và nghe sách online nhanh chóng, tiện lợi. Bên cạnh đó, nhóm cũng thí điểm “số hóa” việc mượn – trả sách, giúp quản lý hoạt động thư viện hiệu quả hơn.

Ngoài ra, không gian thư viện nhà trường được cải tạo theo hướng xanh, thoáng, yên tĩnh bằng việc sắp xếp lại kệ sách, bổ sung cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Nhờ những thay đổi đó, số lượng học sinh đến thư viện tăng rõ rệt, đặc biệt vào giờ ra chơi và sau giờ học.

Không chỉ gói gọn trong khuôn viên nhà trường, dự án Mộc Thư Niên còn được lan tỏa rộng rãi thông qua hoạt động “Dán mã QR Thư viện Xanh” được thực hiện tại nhiều trường học khác trên địa bàn, góp phần lan tỏa văn hóa đọc xanh và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong học sinh.

Nhiều hoạt động nhằm hình thành thói quen xanh cho học sinh, sinh viên.

Cũng với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, thân thiện với môi trường, hình thành thói quen “sống xanh – học xanh – nghĩ xanh”, nhóm bạn trẻ của trường THCS Trưng Vương cũng triển khai chuỗi hoạt động như: Góc đọc xanh, Vườn ươm tri thức, Workshop Trang sách nở hoa… thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh.

Góc đọc xanh được nhóm dự án thiết kế ở khu vực cầu thang gần sảnh, nguồn sách do các bạn học sinh quyên góp, ủng hộ. Những kệ sách, ghế đọc sách… đều được tái chế từ các vật dụng như gỗ pallet cũ, lốp xe… Không gian mở, nhiều màu sắc dần trở thành điểm đến yêu thích của học sinh trong trường.

Theo bạn Nguyễn Hà Bảo Châu (thành viên nhóm), các hoạt động Vườn ươm tri thức với hình thức đổi “phiếu đọc sách” lấy “kit trồng cây”; Trang sách nở hoa gắn kết văn hóa đọc với hoạt động tái chế vỏ hộp sữa cũ cũng được triển khai, thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia.

“Qua đó, chúng em mong muốn tạo ra môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện với môi trường, vừa học vừa chơi để học sinh hình thành được thói quen đọc sách, gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường”, Châu nói.

Các Thư viện xanh được phát triển trong trường học.

Để ươm mầm các sáng kiến xanh, Thành Đoàn Đà Nẵng và UNICEF Việt Nam đã hỗ trợ các bạn trẻ trong phát triển các kỹ năng, kết nối với chuyên gia, đóng góp để hoàn thiện các mô hình… Với sự hỗ trợ của Ban giám hiệu các trường, nhiều Thư viện xanh ra đời, tạo ra không gian đọc sách thân thiện cho học sinh.

Theo chị Trương Thị Ngọc Phương, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Thành Đoàn Đà Nẵng), tinh thần nghiêm túc, cầu thị và sự sáng tạo của các bạn trẻ được thể hiện rõ qua từng sản phẩm – những góc thư viện thân thiện, xanh – sạch – đẹp, gắn với thông điệp bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Đó là minh chứng cho sự trưởng thành của thế hệ thanh thiếu niên Đà Nẵng – thế hệ dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong trong các hoạt động bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”, chị Phương nói.

Gieo “mầm xanh” trong thế hệ trẻ

Được thành lập gần 2 năm nay, CLB Mình sống xanh của Trường THPT Sơn Trà đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lối sống xanh, thân thiện với môi trường và góp phần xây dựng không gian học đường xanh – sạch – đẹp. Một trong những hoạt động được CLB chú trọng đó chính là chung tay để giảm sản phẩm nhựa dùng một lần trong trường học.

Lan tỏa thói quen sử dụng các dụng cụ ăn uống có thể tái sử dụng.

Bên cạnh các hoạt động ngoại khóa, workshop tìm hiểu về nhựa dùng một lần và lợi ích của rác thải nhựa, CLB cũng triển khai nhiều hoạt động để thu hút các bạn trẻ cùng thực hành lối sống xanh, như: cuộc thi Sống xanh chia sẻ các video về hành động từ chối sử dụng đồ nhựa, phát triển mô hình Sổ tay sống xanh bản giấy bản số hóa để mỗi học sinh tự theo dõi những hành động góp phần giảm nhựa của bản thân…

Theo bạn Dương Ngọc Thiên Phúc (thành viên CLB), sau khi triển khai các hoạt động, các loại rác thải nhựa giảm đáng kể. “Các bạn cũng có những thay đổi trong thói quen sử dụng các dụng cụ ăn uống bằng nhựa dùng một lần. Nhiều lớp học đã hình thành cộng đồng dùng bình nước cá nhân, dụng cụ ăn uống có thể tái sử dụng”, Phúc kể.

Được biết, đây cũng là một trong những sáng kiến “Giảm nhựa, tăng mảng xanh tại cộng đồng” được lựa chọn để nhân rộng trong khuôn khổ Diễn đàn thanh niên: Quản lý rác thải và phát triển bền vững do Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng (CAB) phối hợp Thành Đoàn Đà Nẵng và Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Việt Nam tổ chức.

Chuyến xe kế hoạch nhỏ lăn bánh đến hơn 40 trường Tiểu học trên địa bàn.

Được triển khai từ năm 2022, mô hình Chuyến xe kế hoạch nhỏ được Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai đã “lăn bánh” đến hơn 40 trường Tiểu học trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, thay đổi thói quen và hành động bảo vệ môi trường.

Những chiếc xe phân loại rác ở giữa sân trường trở thành điểm hẹn quen thuộc của các bạn nhỏ vào mỗi giờ ra chơi, nơi những chiếc vỏ chai, giấy loại… được thu gom. Cứ mỗi thứ 5 hàng tuần, toàn bộ rác tài nguyên được thu mua. Toàn bộ kinh phí từ việc bán rác tài nguyên được dùng để gây quỹ học bổng, tiếp sức cho học sinh khó khăn.

Thời gian qua, với mục tiêu lan tỏa lối sống xanh, thân thiện với môi trường trong thanh thiếu nhi, Thành Đoàn Đà Nẵng đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai nhiều hoạt động, tạo ra những sân chơi khuyến khích các bạn trẻ sáng tạo, giải quyết những bài toán về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các mô hình, sáng kiến góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường.

Nhiều mô hình, sáng kiến được tổ chức và duy trì có hiệu quả như: Chuyến xe kế hoạch nhỏ; Góc xanh thanh niên cải tạo bãi đất trống thành sân chơi, khu sinh hoạt; Khu vui chơi cho trẻ em từ vật liệu tái chế; Thư viện xanh trong khu dân cư, trường học; Đổi rác lấy cây; Khu dân cư phân loại rác, Chợ giảm thiểu túi ni lông…

Theo anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, nhiều mô hình góp phần giảm rác thải nhựa, hình thành thói quen xanh, lối sống xanh trong cộng đồng nói chung và trong các bạn đoàn viên thanh niên nói riêng.